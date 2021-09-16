Пожар в одесском лагере "Виктория": годовщина трагедии и разочарование родителей погибших детей

Родители погибших девочек не верят, что виновники понесут наказание в украинских судах.

Четыре года назад, в ночь на 16 сентября, в Одессе произошел масштабный пожар — сгорел один из деревянных корпусов детского лагеря "Виктория".

Об этом говорится в ТСН.Ранок 16 сентября.

Внутри находились 42 ребенка. Трое из них — восьмилетняя Соня Мазур, на год старше Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий — погибли.

Однако по трагедии нет ни одного приговора суда. На рассмотрении находятся дела в отношении руководителя лагеря и его заместителя. Их обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности и хищении средств. Не вынесли приговор и бывшему заместителю мэра Одессы, подозреваемой в служебной халатности.

Под судом — и двое чрезвычайников, которые выявили ряд нарушений пожарной безопасности, но, как утверждает следствие, не остановили работу лагеря. Нет официального ответа и на вопрос, что же вызвало возгорание. Родные погибших даже обращались за помощью к иностранным экспертам, а недавно через суд инициировали повторные экспертизы.

"Назначен комплекс пожарно-техничной, строительно-техничной и электротехничной экспертиз проведения, которые поручены экспертам Харьковского института судебных экспертиз. Сейчас судебное разбирательство приостановлено до получения заключения вышеуказанной экспертизы", — уточнил Алексей Дорошенко, заместитель начальника отдела Одесской областной прокуратуры.

Напомним, трагедия в детском лагере произошла в ночь на 16 сентября 2017 года. Во время пожара сгорела двухэтажная деревянная постройка, погибли трое детей. Еще двое попали в больницу.

24 апреля 2018 года суд вынес первый судебный приговор по трагедии в детском лагере "Виктория". Воспитательницу заведения, которая отвечала за противопожарную безопасность, приговорили к трем годам заключения условно.

В мае областная прокуратура объявила Петросу Саркисяну — экс-директору детского лагеря "Виктория" - -о подозрении в завладении чужим имуществом и злоупотреблении служебным положением.

Новости Украины: 4 года назад в Одессе произошла трагедия с детьми - ни одного приговора суда нет

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