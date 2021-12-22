Пожар в отеле под Винницей: погибла 19-летняя работница, прыгнувшая из окна шестого этажа

Два человека травмировались.

Один погибший и двое травмированных в масштабном пожаре в Винницкой области. Там горел популярный загородный гостиничный комплекс.

Что происходит на месте пожара, рассказал 22 декабря корреспондент ТСН.Ранок.

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На месте, где произошел масштабный пожар, работают спасатели. Огонь потушили, но пластик и дерево все еще тлеют. Известно об одной погибшей молодой девушке. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна шестого этажа. Это 19-летняя работница заведения. Также через окна пытались спасаться еще одна девушка и мужчина, их с травами доставили в больницу.

"Было эвакуировано 56 человек. Один человек погиб. Двое травмированных", — рассказал начальник ГСЧС Украины в Винницкой области Руслан Шевчук.

Под Винницей ночью загорелся отель – из окна выпрыгнули две девушки и мужчина | Новости Украины

Возгорание произошло в популярном гостиничном комплексе. К моменту пожара здесь было более полусотни детей от 6 до 15 лет. Все они приехали на спортивные соревнования и остановились на этой базе отдыха. Их удалось эвакуировать еще до приезда спасателей. По предварительным данным, пострадавших среди детей нет.

Пока еще рано говорить о причинах пожара. После того, как спасатели полностью все заасяют, к работе станут следователи. Уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности уже открыто.