Пожар в отеле под Винницей: пострадавшие в тяжелом состоянии, врачи прогнозов не дают

Пожар в отеле под Винницей: пострадавшие в тяжелом состоянии, врачи прогнозов не дают

В момент возгорания в гостинице было более полусотни детей.

В тяжелом состоянии остаются двое пострадавших в результате пожара в элитном гостиничном комплексе Винницкой области. Его арендатора задержали. Следователи готовятся объявить ей о подозрении по статье "нарушение требований пожарной безопасности".

Об этом говорится в ТСН. Ранок 23 декабря.

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В момент возгорания в отеле было более полусотни детей, приехавших на спортивные соревнования. Их еще до приезда спасателей смог эвакуировать тренер. Потому среди юных спортсменов обошлось без пострадавших.

На шестом этаже здания находился персонал. Собственно, там и загорелось, предполагают, из-за замыкания. Люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон. 21-летняя девушка погибла.

В больнице находятся 19-летняя девушка и 43-летний мужчина. Его состояние – крайне тяжелое. Врачи от прогнозов воздерживаются.

"У мужчины тяжелая политравма... У женщины есть переломы плеча, повреждение костей и раны лица, но она еще имеет дополнительно 40 процентов ожогов поверхности тела", — сказал Богдан Трохименко, медицинский директор больницы скорой помощи.

Пожар в отеле под Винницей: арендатору заведения готовятся объявить о подозрении

Напомним, в городе Новая Одесса Николаевской области 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены два этажа. Под завалами дома нашли погибшую женщину и скончался мужчина, которого эвакуировали. Позже из-под завалов извлекли еще одно тело.

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