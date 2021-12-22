Пожар в популярном гостиничном комплексе Винницкой области: следователи назвали вероятные причины

В результате пожара погибла девушка, которая выпрыгнула с 6-го этажа и получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Винницкой области в ночь на 21 декабря вспыхнула пригородная гостиница, в результате чего один человек погиб, еще двоих в больнице пытаются спасти медики. В то время в середине было более полусотни детей, приехавших на спортивные соревнования, их спас тренер.

Больше об этом – в сюжете ТСН.19:30.

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Отель состоит из нескольких коттеджей и главного 6-этажного корпуса – именно в нем и вспыхнуло. В полиции говорят: в то время в номерах спали более полусотни детей. Также на шестом этаже, где был эпицентр возгорания, дежурили работники – сколько в общем, администрация гостиницы не говорит. Известно о не менее трех. Чтобы не сгореть заживо, они прыгали из окон. Двое спаслись, 21-летняя девушка во время скачка погибла.

Сейчас 19-летняя девушка и 43-летний мужчина с тяжелыми травмами и ожогами в больнице. Состояние мужчины - крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи.

Во время масштабного пожара в Винницкой области погиб человек

Чудом не пострадали дети. 52 юных спортсмена в возрасте от 6 до 16 лет приехали на соревнования по тхэквондо, в отеле поселились вместе с тренером. Здесь и отдыхали, и тренировались. В зале, в котором они тренировались, до сих пор лежат вещи и спортивный инвентарь, который убегали, оставляли дети. Всех спас тренер, еще до приезда спасателей вывел юных спортсменов во двор. Сам мужчина с журналистами общается неохотно.

Тем временем в отеле от комментариев отказываются. Один из работников отеля уверяет: это не тренер, а именно сотрудники гостиницы, вроде бы, занимались эвакуацией. И утверждает: детей в вспыхнувшем корпусе не было. Они будто бы жили в соседних коттеджах.

В настоящее время причины возгорания выясняются следователями. В ГСЧС области, говорят, предварительно, о коротком замыкании электросети. Также следователи не исключают, загорелось от солнечных батарей на крыше отеля. Производство открыли по статье нарушение противопожарных требований. Виновным грозит 8 лет за решеткой.

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