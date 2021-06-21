Пожар в пятиэтажке под Киевом мог спровоцировать взрыв гранаты, а распространению огня способствовал утеплитель

Соседи рассказали о человеке, который жил в квартире, где взорвалось.
Взрыв и крупный пожар. В центре села Белогородка под Киевом, взорвалась и загорелась пятиэтажка. Жителей дома эвакуировали пожарные. Некоторых пришлось спускать пожарными лестницами. Несколько человек выносили без сознания.
Об этом говорится в ТСН.19.30.
На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две "скорые" и экстренная служба газа. Площадь возгорания была более 600 квадратных метров. Спасатели отмечают, что хотя взрыв произошел на третьем этаже, но по пинопластному утеплителю дома огонь поднялся на верхние этажи и начался масштабный пожар.
Что именно взорвалось пока еще устанавливают, но пока отвергают версию о взрыве газа, ведь запаха не было. Местные рассказывают, что встряхнуло дом так сильно и так громко, что предполагают, что это могла быть граната.
Именно в той квартире, где произошел взрыв, найдено полностью обгоревшее тело. Соседи говорят, что там жил молодой человек, который снимал квартиру.
К врачам обратились всего 11 человек. Три человека остаются в больнице. Всем остальным оказана помощь на месте, в основном люди обращались за отравления угарным газом и ожогами.
Сейчас жители до сих пор остается возле дома, где до сих пор работают спасатели. Верхние этажи горели, а нижние были затоплении тоннами воды. Поэтому сейчас людей планируют разместить в местном клубе, кто-то уже уехал к родным и друзьям. Но чиновники обещают, что без присмотра жилье людей не оставят, чтобы не работали вандалы, должна быть установлена круглосуточная охрана.