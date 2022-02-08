Пожарная лестница получает только до 9 этажа: как спастись от огня в многоэтажке

Пожарная лестница получает только до 9 этажа: как спастись от огня в многоэтажке

Спасатели провели инспекцию в многоэтажках Николаева и выяснили, что противопожарные системы почти у всех отсутствуют.

В Николаеве чрезвычайники инспектировали многоэтажки. Говорят, у многих отсутствуют противопожарные системы и длится это годами.

Как спастись от огня на высоте, если пожарная лестница достает только до девятого этажа, а ваша квартира выше, говорится 8 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Более 10 лет назад в пятнадцатиэтажке Николаева загорелась квартира на 13 этаже. Владелец квартиры сгорел, а его захламленное помещение гасили 4 дня. Воду пришлось возить машинами, ведь пожарный водопровод, находящийся на каждом стояке, не работал.

Журналисты зашли на 13 этаж этого дома проверить, есть ли пожарный гидрант сейчас. Однако там нет ни вентелей, ни помпы — все в пыли. Не работает и система дымоудаления. А вся электропроводка в доме — гнилая. Жители сами ремонтируют ее, как могут. Электрощитовая постоянно перегревается.

Пожарная инспекция в Николаеве: как спастись от огня на высоте

"Мы вынуждены держать щитовой щит в открытом состоянии, потому что происходит перегревание", — рассказывает глава ОСМД Анна Юдина.

Но самое страшное – в этом доме практически разрушен единственный эвакуационный выход с 15-го на 14-й этаж. На лестницу можно попасть только через балкон. А плита балкона может обвалиться прямо под ногами.

Спасатели говорят, что в случае пожара это значительно усложнит спасение людей. Ведь пожарная лестница достает только до 9 этажа. Высоток с такими проблемами в Николаеве 46, говорят спасатели. Пишут предписания — впрочем, ничего не меняется годами. Потому что мол нужны значительные суммы, которых у жителей нет. Жители обратились к чиновникам, однако денег от города этот дом ждет уже два года.

Напомним, что в Дрогобыче спасатель в свой выходной вынес из пожара человека.

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