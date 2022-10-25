Пожарные в рясах: монахи из Ровенской области заменили спасателей в отдаленных селах

Спасатели констатируют, что ехать к тем местам им задолго и может быть и поздно.

Монахи из Ровенщины заменили спасателей в отдаленных селах, потому что тем ехать туда задолго, говорится в ТСН.

Монахи мужского монастыря присоединились к пожарной команде в Ровенской области. Теперь в гараже отцов стоит своя пожарная машина, а сами они приобретают навыки спасателей.

Во главе Архимадрит Онуфрий, являющийся наместником монастыря, а его правая рука в деле пожарной – игумен Лука, который теперь стал руководителем насосной станции.

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Архимадрид Онуфрий наместник мужского монастыря на Повстанческих могилах. "Здесь состоялся один из самых больших боев Украинской повстанческой армии с московскими ЭКВДистами, вот на этом месте где находится этот монастырь", — рассказывает он.

Здесь монахи правят службу, живут, держат хозяйство, возделывают поля, а теперь еще и стали пожарными. Мастерству их научили настоящие спасатели. Иногда проводят еще и тренировки. Пока монахи приобретают опыт, селяне радуются новым пожарным в рясах. "Очень эти монахи молодцы, хорошие батюшки. Не дай Бог, что, пока из Мизоча или Здолбунова приедет и что — то уже и нет, чего тушить", — убеждена Лидия.

Подтверждать такие слова и спасатели. Пока будут ехать – новоиспеченные пожарные смогут, если не полностью, то хотя бы частично обуздать пламя. "15 километров от части к части, а еще дальние села, значит, 25 километров. Будут они обслуживать сами 5 населенных пунктов", — говорит руководитель караула Алексей Борисюк.

Рясы заменили на спецодежду: монахи из мужского монастыря присоединились к пожарным

Спасатели выделили добровольцам спецодежду и машину для этих нужд. "Пока еще учебы продолжаются мы еще так себе, а к завершению мы уже полностью справимся и будем готовы", — убеждает наместник.

Быстро ориентируются, усердно учатся и максимально ответственны, говорят спасатели. Уверены, что при пожаре монахи справятся хорошо, но все же лучше, чтобы полученные знания и навыки не понадобились.

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