Сей

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Приехал из Японии, чтобы помогать украинцам, а впоследствии вступил в ряды ВСУ. 48-летний Сей — строитель по профессии: он работал волонтером, участвовал в строительных работах и отдавал свои сбережения на поддержку Украины.

После гибели друга, украинского военного, решил и сам воевать. Сейчас в 7-м отдельном разведывательном батальоне осваивает управление дронами и изучает украинский язык. А после победы мечтает остаться здесь, чтобы восстанавливать разрушенное.

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О его выборе и людях, которые стали его побратимами — в репортаже ТСН.

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От волонтерства и донатов на 6 миллионов йен — до решения отправиться на фронт

Этот улыбчивый мужчина — 48-летний гражданин Японии Сей. Родом из города Мацуэ, расположенного недалеко от Хиросимы. По профессии — строитель, приехал в Украину в 2023 году, чтобы поддержать украинцев в борьбе за свободу. Строил ресторан в Харькове, приют для животных в Ирпене, помогал деньгами — как говорит сам, давал тем, кто в этом нуждался. Всего потратил на донаты почти 2 миллиона гривен («6 миллионов японских йен»).

Когда Сей принял решение поехать в Украину, его друзья и знакомые были в шоке. Однако отец его поддержал.

Сей, военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Но мой папа сказал: "Если я умру, тебе не обязательно возвращаться, езжай и помоги ребятам в Украине". Потому что я хочу остаться здесь. Гамбате — я болею за вас! Вот почему!»

Три года японец из окрестностей Хиросимы помогал украинцам в качестве волонтера, но когда на войне погиб его друг — украинский военный Павел, он решил вступить в ВСУ.

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Сей, военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Мотивация, мотивация, ммм… Потому что Путин жив».

«Сразу же бросился, как настоящий камикадзе, на дрон FPV»: как японец осваивает беспилотники

Сейчас Сей — в команде операторов БпЛА 7-го отдельного разведывательного батальона. Он часами сидит за симулятором и учится управлять дронами — очень целеустремленный и общительный. Новые побратимы отмечают его достоинства.

«Квиз», военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Сразу же бросился, как настоящий камикадзе, на дрон FPV — наверное, это у него в крови. На симуляторе у него все получается… Планируем при возможности выходить — тренироваться на настоящих дронах. Еще один стереотип о японской команде, которая убирала на стадионах… Хорошо работает по хозяйству».

«Рубик», военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Я был удивлен, как и большинство наших. Должен сказать, что парень очень увлеченный. Потому что на вопрос, как так получилось, что ты здесь, он ответил: он хочет отомстить. Своим усердием… И ему не нужно говорить: "Давай, летай"».

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Тот факт, что японский новобранец действительно упорный, трудно не заметить: поворот за поворотом он проходит виражи на воображаемых дронах, осваивая технику управления БпЛА. Несмотря на сложность, он относится к обучению с позитивом.

Сей, военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Очень тяжело, но весело! Я хочу уничтожать оккупантов (в оригинале ненормативная лексика — ред.)».

Изучает украинский язык, обращается к землякам и мечтает восстановливать Украину

Сей из Японии очень хочет больше узнать об украинской культуре и хорошо выучить язык.

Основные слова на украинском языке, необходимые для общения, он уже выучил: «Доброе утро, добрый день, привет! Путин — х..ло» (смеется).

Кроме того, Сей подготовил специальное обращение к своим соотечественникам в Японии. Чтобы его произнести, он попросил листок и ручку и написал речь, которую хочет, чтобы услышали дома.

Сей, военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Украина борется за то, чтобы сохранить свою страну, свои семьи и свою культуру. А Россия стремится это захватить, все отнять у Украины. Если мир утратит интерес к Украине, то так и произойдет. Рассказывайте об Украине, говорите об Украине! Мир должен знать об Украине! Уважаемые японцы, пожалуйста, поддержите Украину!»

Сэй — не первый доброволец из Японии в украинской армии. Интересно, что местное законодательство запрещает японцам вступать в ряды вооруженных сил других стран. Сей знает об этом, но по этому поводу не переживает.

Сей, военнослужащий 7-го отдельного разведывательного батальона: «Я не хочу возвращаться в Японию, потому что хочу ремонтировать дома, дороги — я хочу все восстанавливать после войны. Слава Украине! Героям слава!».

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