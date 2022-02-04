Пожилые люди с утра бодры, а подросткам трудно просыпаться: как сон зависит от возраста

Пожилые люди с утра бодры, а подросткам трудно просыпаться: как сон зависит от возраста

В США считают, что уроки в школах должны начинаться в 10.00.

У взрослых, пожилых людей, детей и подростков есть свои потребности во сне. Пенсионерам нужно меньше времени, чтобы выспаться, а подросткам и детям – больше.

Об этом 4 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как уложить ребенка спать, чтобы не возникало проблем

Детская писательница Екатерина Бабкина и ее первенец Миша недосыпают вместе. В гостях у писательницы консультант из сна Ника Бельская рассказала, что в таком возрасте ребенок должен спать 11-14 часов.

Важные ритуалы. Ребенку следует создать условия, предшествующие сну, которые будут четко повторяться каждый вечер

"Должно быть одно и то же место для сна и стараться, чтобы все члены семьи вкладывали одним и тем же способом ребенка спать, чтобы ожидания были одинаковы от этого процесса", — говорит Ника Бельская.

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Подросткам нужно спать по 8-10 часов в сутки

Тараса ко сну тоже нужно приглашать. Вечером он любит засидеться за компьютерными играми. А потом еще немного в телефоне. Ложиться спать поздно для подростков абсолютно нормально, говорят эксперты.

"Большинство подростков временно становятся совами. А потому для них достаточно трудно вставать рано в школу: у них многое перестраивается в это время, гормоны, стремительно растут, поэтому большое количество сна им необходимо. При этом они считают себя более взрослыми и хотят засиживаться до позна", – говорит Ника Бельская.

Однако из-за того, что Тарас вынужден просыпаться в школу в 6:20, он спит в лучшем случае семь часов. При норме в возрасте 8-10 часов.

В США считают, что уроки в школах должны начинаться в 10:00

В США провели исследование, показавшее, что 65% подростков не высыпаются. 8 часов для них – это как четыре ночи для взрослого. Так что оптимальное начало уроков 10-11 час. Эксперимент со смещением первого урока на час показал: у старшеклассников улучшилась обучаемость, запоминание, эмоциональное состояние и даже индекс массы тела.

Мама Тараса сочувствует сыну и тоже поддерживает перенесение уроков. А вот в Министерстве здравоохранения – против. Признают, что в Украине исследований никто не проводил, поэтому руководствуются санитарным регламентом, по которому уроки следует начинать 8-9 утра.

"Подъем ученика около 7:00 считается нормой, потому как раз начинается световой день. Во всем мире практикуется начало обучения именно в утренние часы, поскольку концентрация внимания учеников достигает своего пика с 10 до 13", — говорит эксперт Минздрава Марта Мельник.

В США, несмотря на очевидные преимущества для подростков, уроки тоже не перенесли. Считали, что это повредит экономике и создаст неудобства родителям, которые с утра тоже добираются на работу. Помощь старшеклассникам пришла откуда не ждали. Дистанционное обучение – время, тратившееся на дорогу – теперь для сна

В антропологическом исследовании Тины Полек наибольшим преимуществом дистанционного обучения подростки назвали возможность выспаться.

Лучше всего высыпаются пожилые люди

Реально не ощущать дефицита сна в повседневной жизни везет только тем, кому за 60.

"В почтенном пожилом возрасте появляется такое парадоксальное сокращение сна. Люди начинают не только меньше спать, но и просыпаться раньше", — говорит эксперт.

Наталья слышала шутки о пенсионерах, которые "захватывают" маршрутки по утрам, поэтому свою утреннюю активность сжигает на стадионе.

"Я прохожу 7 кругов по 400 метров. Это выходит 3 км", — говорит Наталья Шевченко.

Свой сон Наталья считает идеальным. Говорит, такой можно заслужить добрыми мыслями и делами.

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