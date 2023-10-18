Пожизненно публичные, деньги не скрыть: в Украине усилили финансовый мониторинг топ-чиновникам – что известно

Объясняем, что такое финансовый мониторинг и кто такие РЕР.

Верховная Рада Украины после долгих споров 17 октября приняла законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР). Его поддержали 276 народных депутатов. Топ-чиновникам вернули пожизненный статус РЭР, который в прошлом году ограничили до трех лет.

Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Закон – последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Однако споры об усилении мониторинга не утихают в социальных сетях. Сайт ТСН.ua разобрался, что изменилось в законе и почему некоторые украинцы возмущены.

Кто такие РЕР

Политически значимые лица или на английском Politically Exposed Persons (РЕР) – это люди, которые занимают высокие государственные должности. Например, президент, премьер-министр, члены Кабмина, секретарь и заместитель СНБО, нардепы, послы, глава НАБУ, СБУ, генеральный прокурор, председатель и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов и т.д.

К РЕР также приравнивают членов семей этих должностных лиц и связанных с ними лиц, деловых и бизнес-партнеров.

Что такое финмониторинг РЕР

Закон о финансовом мониторинге топ-чиновников предусматривает, что чиновники и их ближайшие родственники должны проходить более тщательную проверку в финансовых учреждениях и предоставлять документы об источниках своего состояния. Фактически идея закона состоит в том, чтобы незаконно обогатившиеся на государственных должностях не могли тратить эти средства.

Рада приняла закон о финмониторинге еще в 2014 году. Однако тогда он не отвечал требованиям Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Украина обязалась выполнить их, подписав соглашение об ассоциации с ЕС.

Поэтому закон еще раз приняли в 2019 году, введя пожизненный финансовый мониторинг для РЕР. Впрочем, противники закона назвали его "чрезмерным вмешательством в личную жизнь" и заявили, что сталкиваются с проблемами с обслуживанием в банках.

В прошлом году нардепы поддержали изменения в законе, предполагавшие, что статус РЕР ограничивался лишь тремя годами после ухода с должности. В этот раз возмутились международные партнеры, выделявшие Украине средства на эту реформу. Это также поставило под вопрос перспективы вступления в ЕС.

Что предусматривает новый закон

Главное новшество закона в том, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут иметь пожизненный статус РЕР. Закон также усиливает ответственность субъектов первичного финмониторинга за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг. Это касается, например, банков.

То есть человек, однажды занимавший высокий государственный пост и ставший политически значимым лицом, должен пожизненно быть под финансовым контролем. Банки должны тщательно проверять все финансовые операции своих клиентов со статусом РЕР и отчитываться в контролирующие органы.

Почему принятие закона вызвало возмущение

Принятие закона об усилении финансового мониторинга РЕР вызвало много споров между украинцами в социальных сетях. Они разделились на два лагеря. Одни считают, что пожизненный финансовый мониторинг положит конец незаконному обогащению на государственных должностях.

"В день, когда мы закроем все возможные щели, которые дают высокопоставленному чиновнику (действующему или бывшему) возможность использовать средства, полученные преступным путем, мы поборем в этой стране топ-коррупцию", — пишет нардеп финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк.

Другие называют закон "вишенкой на торте" убитой репутации государственной службы и убеждены, что это приведет к тому, что профессиональные менеджеры не будут идти на государственные должности.

"Ни признания и ни грамма престижа, потому что никто не выразит признательности и уважения за то, что ты сделал. Напротив, по умолчанию будут считать тебя коррупционером и уродцем. Отсутствие будущего, потому что когда ты выйдешь из госслужбы, ты никому не будешь нужен, а твое ПЭПство ударит по ближайшим родственникам, партнерам и работодателям. Как государству конкурировать с частным бизнесом за талант в условиях кризиса человеческого капитала?" – пишет Роман Бондар.

Противники закона также приводят аргумент, что в большинстве стран ЕС нет пожизненного финансового мониторинга для РЕР. Согласно ответу Министерства внешних дел Украины, он есть только в Германии и частично Франции. В большинстве стран ЕС РЕР подлежат финмониторингу в течение 12 месяцев после ухода с их должности. Некоторые страны имеют большие сроки. В частности, Люксембург и Эстония – пять лет. В Испании он действует, пока лицо составляет повышенный риск без указания срока. А в Германии закон предусматривает постоянный мониторинг деловых отношений РЕР и их операций.

Какая может быть альтернатива

Законопроект, принятый Радой, противоречит европейским стандартам, считает адвокат Ростислав Кравец. В комментарии ТСН.ua он объяснил: если лицо, например, осудили, через некоторое время оно теряет статус лица, имеющего судимость. Недавно решение о "праве на забвение" вынес Европейский суд по правам человека.

“А здесь ты не теряешь статус повышенного мониторинга своих операций. То есть лицо, определенное время выполнявшее функции государства, наконец всю жизнь подлежит усиленному финмониторингу. Я считаю, что это унижение украинских чиновников, которых всех поголовно обвиняют в коррупции. И попытка окончательно уничтожить государственные механизмы и заставить людей, которые задумывались идти помогать государству, отказаться от этой идеи", – рассказал ТСН.ua Ростислав Кравец.

По его словам, международное сообщество считает, что такое пожизненное фактически придирчивое отношение к лицам, занимавшим должности в органах управления государства, чрезмерно и нарушает права человека.

“Любой адекватный человек, который что-то умеет делать и что-то знает, никогда не пойдет на государственную службу, никогда не пойдет руководить государственными институтами. Что приведет к их полной деградации@, – говорит адвокат.

Ростислав Кравец рассказал, что пожизненному финансовому мониторингу бывших госслужащих есть простая альтернатива – исполнение законов Украины.

“Нельзя постоянно всех считать преступниками и преследовать. Если человек совершил преступление, его нужно привлекать к ответственности. Если человек не совершал преступление, нельзя его постоянно подозревать в том, что он это делает. Это приводит к полному недоверию государственным институтам", – считает Ростислав Кравец.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что декларирование должно быть обязательным для всех граждан Украины.

Читайте также: