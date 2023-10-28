Пожизненный мониторинг топ-чиновников: как это будет работать и станет ли меньше в Украине коррупционеров

Украина выполнила все условия, необходимые для начала официальных переговоров по членству в ЕС. Чтобы преодолеть последний барьер на этом пути, депутатам Верховной Рады пришлось восстановить усиленный финансовый мониторинг чиновников, приостановленный после российского вторжения. Также принятый и уже подписанный президентом закон, сделал пожизненным статус политически значимого лица. Все это имеет целью усложнить легализацию политиками и чиновниками состояния, нажитого коррупцией.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

Как семья украинского экс-министра строит на Лазурном побережье

Лазурный берег Франции. Возле живописного мыса Кап-Ферра журналист Михаил Ткач, известный своей охотой за так называемым "батальоном Монако", идентифицирует яхту министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. На яхте развлекаются обе его дочери - Карина и Анна.

Яхта Николая Злочевского

Сам Николай Злочевский - неоднократный фигурант громких уголовных расследований, но недавно в очередной раз вышел сухим из воды по делу о рекордной взятке. Это были 6 миллионов долларов, которые должны были помочь закрыть очередное уголовное дело против Злочевского. Несколько дней назад дело закрыли, в тюрьму никто не пошел, сам Злочевский отделался штрафом и донатом на Вооруженные силы в 660 миллионов гривен.

Жить на широкую ногу на Лазурном побережье и ему и его дочерям должен помешать европейский финансовый мониторинг, ведь закон о придирчивой проверке финансовых операций не только действующих, но и бывших топ-чиновников, принятия которого европейцы требовали от Украины, действует и в самом ЕС. Но пока ни один украинский VIP-беглец не имел там проблем с тем, чтобы купаться в роскоши.

Что означает усиленный финансовый мониторинг политически значимых лиц

На заседании председатель Верховной Рады буквально умолял, чтобы нардепы проголосовали за закон об усиленном финансовом мониторинге так называемых PEP - англоязычная аббревиатура, которая означает политически значимые лица. Это и сами нардепы, президент, министры, судьи высших судов, руководители центральных органов власти, их близкие родственники и даже деловые партнеры.

Верховная Рада

Речь идет не только о действующих, но и о бывших топ-чиновниках категории А. К примеру, это все бывшие президенты и депутаты парламента всех созывов, вместе с родственниками. Статус PEP - пожитковый.

"Не может человек всю жизнь складывать миллионы под матрасом. Он должен их куда-то принести, чтобы красиво и легально жить. В ресторанах ты миллиард долларов не потратишь. Что касается срока давности - наша главная идея заключается в том, чтобы этот статус был пожизненный и чтобы ни дети РЕРов, ни внуки не могли легализовать то, что наскладывалось под матрасом при жизни того РЕРа", - говорит нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Ольга Василевская-Смаглюк.

Будет ли этот закон эффективным в Украине?

Если чиновник или его родственник не могут объяснить, откуда взялись эти деньги, транзакцию не проведут, средства могут заблокировать, а информацию передать в Государственный финмониторинг. То же самое может произойти, если на счету РЕРа заметили какие-то подозрительные операции - например, многочисленные перечисления на мелкие суммы.

Обязанность осуществлять такой первичный мониторинг будут иметь не только банки, но и те, кто торгует недвижимостью, предметами роскоши, автодилеры. В целом такие же проверки касаются и всех остальных физических лиц. А усиленный мониторинг, то есть более придирчивая процедура проверки в отношении чиновника продлится только один год после увольнения с должности. Хотя этот мониторинг могут восстановить и даже сделать пожизненным, если РЕР где-то поймали с поличным.

Главное неудобство - возможные задержки с проведением транзакций, которые показались банку подозрительными. Платеж, который другому осуществят за минуту, у топ-чиновников и их родственников может занять несколько недель.

Усиленный финмониторинг РЕР - не панацея и закон оставляет кучу дыр для изобретательных украинских коррупционеров.

"Команды юристов, бухгалтеров, налоговых консультантов в большинстве случаев способны помочь коррупционеру законно осуществить необходимую транзакцию. Но цель закона, объясняют его разработчики, максимально усложнить их отмывание с помощью всех вместе антикоррупционных инструментов. А еще - снять последнюю преграду к открытию долгожданных переговоров о вступлении Украины в ЕС", - отмечает Мария Васильева.

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Напомним, Зеленский подписал закон о "пожизненном" мониторинге топ-чиновников.

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