"Позиции Сил обороны — это куча камней и мусора": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте и "выжженной земле"

Огневые позиции наших Сил обороны на Донбассе – это куча камней и мусора, которые там остались после ежедневного применения КАБов, КАРов, артиллерии и FPV-дронов противником.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин рассказал главный сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк.

"Не хочется просто выделять в какие-то категории такие операции. Тяжело всем – тяжело и на Курске, тяжело на Харьковщине, тяжело на Донбассе. Но так сложились обстоятельства, что наша бригада защищает Украину на Южном направлении и ведет боевые действия, где расположена самая большая река нашей страны, поэтому характер боевых действий кардинально иной, чем от сухопутных. Но умирают так же на любом направлении, получают ранения в любом направлении. Это – война”, – говорит военный.

Алина Туришин и Игорь Руляк/Скриншот по видео TSN.ua

Он также вспомнил украинскую контрнаступательную операцию в селе Крынки Херсонской области.

"Здесь (в Крынках – ред.) все то же было после восьми месяцев пребывания на левом берегу. Конечно, этот населенный пункт был стерт с лица земли в буквальном смысле слова. Как и многие другие, на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Это реалии сегодняшней войны и как многие об этом говорят тактика россиян – это просто выжженная земля. Неважно Крынки это, Часов Яр или Лозовая в Харьковской области”, – рассказал Игорь Руляк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Легендарная 126-я бригада форсировала Днепр! ВПЕРВЫЕ! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, ОТ КОТОРЫХ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДУХ!

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