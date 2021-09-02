Позиция США по Будапештскому меморандуму неизменна: Украине будет предоставлена вся необходимая помощь

Помощь со стороны США будет не только на словах, но и на деле.

Соединенные Штаты Америки постоянно заявляют о том, что готовы не только на словах, но и на деле помочь Украине в нынешней ситуации.

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Так прокомментировал переговоры по реализации договоренностей, закрепленных в Будапештском меморандуме, в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сейчас находится в США, куда с рабочим визитом отправился глава государства Владимир Зеленский.

Глава ОПУ напомнил, что часть переговоров между президентом Зеленским га хозяином Белого дома Джо Байденом происходила с глазу на глаз, поэтому он не знает всех подробностей этого разговора.

"Я не знаю всех деталей разговора президентов тет-а-тет. Но я думаю, что позиция Соединенных Штатов такова, что не нужно напоминать о том, что они сами заявляют. Они заявляют о том, что готовы не только на словах, но и на деле помочь Украине в нашей ситуации и предоставить всю необходимую для этого помощь ", — отметил Андрей Ермак.

"Не только на словах, но уже и на деле" - Ермак о готовности США помочь Украине

Напомним, что во время переговоров Зеленского и Байдена в Белом доме была достигнута договоренность о том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать внедрение демократических реформ в Украине, в частности, оказывая финансовую помощь.

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