Познакомились на операции и поженились: невероятная история любви врача и военного

Познакомились на операции и поженились. В Луцке врач вышла замуж за военного, с которым познакомилась прямо во время операции воина. 29-летний военнослужащий из Херсона Владислав Троцюк после ранения перенес несколько вмешательств.

Во время одного из них, перед введением анестезии – начал общаться с врачом-интерном. И уже после пробуждения понял, что должен разыскать эту девушку. Корреспондентка ТСН Татьяна Хомич рассказала поподробнее.

Яркая фотосессия, последние приготовления – и вот они счастливы и улыбаются, уже танцуют свой первый танец. И создают семью.

Владислав и Марина Троцюк/Скриншот по видео ТСН

История любви Влада и Марина началась полтора года назад прямо на операционном столе.



"Это уже шесть часов вечера, хирурги попросили на внеочередное оперативное вмешательство, чтобы обезболить военного", — рассказывает Марина Троцюк.

"Я лежу и сверху надо мной вижу, что девушка у меня из-под головы забирает подушку и говорит — все, закончился комфорт", — говорит Владислав Троцюк.



Марина как врач-интерн должна была ввести анестезию пациенту. Ее – единственную среди всех медиков в палате – Влад и запомнил.



“В маске, в шапке вообще ничего не видел, только глаза. Это мне запомнилось, что она смеялась глазами”, – рассказывает Владислав Троцюк.



"Начали себе шутить, говорить, общаться – так и началась история", – делится Марина Троцюк.



Дальше была анестезия и операция на ноге.

Владислав и Марина Троцюк/Скриншот по видео ТСН

“Я проснулся и сразу первые мысли – не то, что там мне делали какие-то вмешательства. Сразу я думаю о ней”, – говорит Владислав Троцюк.



После пробуждения Влад стал всех расспрашивать о Марине. А когда она сама к нему подошла – пригласил на кофе. Девушка тогда отказалась. Но, признается.



"Чего-то запал в душу, через некоторое время он мне приснился", — говорит Марина Троцюк.



А потом была случайная встреча во дворе больницы.



“Помахал. Она тоже мне помахала в ответ, так медленно помахала, я это считал как признаки флирта и в тот день ей написал”, – рассказывает Владислав Троцюк.



Они много переписывались, а потом стали встречаться. До полномасштабного вторжения Влад жил в Херсоне, работал в сфере айти. Когда начались обстрелы, вывез сестру и маму, а сам ушел в ВСУ.



"Сначала по Киевской области в 22 году, потом позже на Донбассе. И так до момента ранения”, – говорит Владислав Троцюк.



Марина – родом из Винничины. В Луцк попала по направлению и проходит здесь практику как врач-анестезиолог.

Владислав и Марина Троцюк/Скриншот по видео ТСН



"Марина, она очень хорошо справляется и это будет профессиональный специалист по анестезиологии", — рассказывает медицинский директор по хирургическим вопросам Волынской областной клинической больницы Николай Галей.



Влад после лечения тоже решил поучиться – теперь уже на психолога. А все свое свободное время пара проводит вместе и, несмотря на ампутацию ноги – много путешествует по Украине.



“На Свитязе, ездили на отдых в Кременец, в лесу в домик, дальше что? К родителям моим ездили в Винницу, в Моршин”, – говорит Марина Троцюк.

Владислав и Марина Троцюк/Скриншот по видео ТСН

Единственное, куда сейчас не могут поехать – родная для Влада Херсонщина. Так что признаются влюбленные, мечтают вернуться туда вместе и построить собственный дом.

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