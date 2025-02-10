Познакомились во время операции: невероятная история любви медика и военного

Влад и Марина познакомились в больнице и влюбились. Они рассказали свою невероятную историю.

В Луцке врач вышла замуж за военного. 29-летний Владислав Троцюк из Херсона после ранения перенес несколько операционных вмешательств. Во время одного из них, перед введением анестезии – начал общаться с врачом-интерном. И уже после пробуждения понял, что должна разыскать эту девушку.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

История любви Влада и Марины началась полтора года назад прямо на операционном столе.

"Это уже шесть часов вечера, хирурги попросили на внеочередное оперативное вмешательство, чтобы обезболить военного", – говорит Марина Троцюк, жена ветерана.

Свадьба пары

"Я лежу и сверху надо мной так вижу, что девушка у меня из-под головы забирает подушку и говорит – все, закончился комфорт", – вспоминает Владислав Троцюк.

Марина, как врач-интерн, должна была ввести анестезию пациенту. Ее единственную среди всех медиков в палате Влад и запомнил.

"Это одно мне запомнилось, что она смеялась глазами", – вспоминает ветеран.

"Начали себе шутить, говорить, общаться – так и началась история", – добавляет Марина.



Дальше была анестезия и операция на ноге. После пробуждения Влад стал всех расспрашивать о Марине. А когда она сама к нему подошла – пригласил на кофе. Девушка тогда отказалась. Но признается: "Чего-то впал в душу, через некоторое время он мне приснился".

Марина и Влад

А потом была случайная встреча во дворе больницы. Они много переписывались, а потом стали встречаться. До полномасштабного вторжения Влад жил в Херсоне, работал в сфере ИТ. Когда начались обстрелы, вывез сестру и маму, а сам ушел в ВСУ.

Марина – родом из Винничины. В Луцк попала по направлению и проходит здесь практику как врач-анестезиолог.

Влад после лечения тоже решил поучиться – теперь уже на психолога. А все свое свободное время пара проводит вместе и, несмотря на ампутацию ноги – много путешествует по Украине. Единственное куда сейчас не могут поехать – родная для Влада Херсонщина. Так что признаются влюбленные – мечтают вернуться туда вместе и построить собственный дом.

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