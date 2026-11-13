Новые подробности скандала с электричеством в Киеве

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Почти миллиард гривен было выплачено авансом за строительство защитных сооружений на 27 высоковольтных подстанциях под Киевом. Однако оказалось, что фактически построены всего три. Об этом сообщила председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Леся Забуранная. И это — ответ на вопрос, почему ситуация с электричеством в столице настолько критическая.

Депутаты отправились на критически важные энергообъекты — чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит, — и были потрясены: защитные сооружения возведены где-то наполовину, а где-то — на четверть. А некоторые объекты уже разрушены российскими ударами. Кто отвечал за эти работы и при чём здесь бизнесмен из Днепра, которого все запомнили из-за живого крокодила в офисе?

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

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От торговца металлом до фигуранта энергетического скандала: две версии Владислава Соколова

Новая звезда соцсетей — бизнесмен из Днепра Владислав Соколов. Тот самый, у которого во время обысков среди карикатурных интерьеров нашли живого крокодила. Свои гламурные костюмы, в которых он позирует на многочисленных фотографиях, которые сейчас активно обсуждают, Соколов сменил на стиль милитари, чтобы посетить заседание одной из следственных комиссий парламента ещё в октябре.

Здесь он представился коммерческим директором компании «Сталь плюс», занимающейся торговлей металлом. Фирма небольшая, её прибыль в прошлом году составила всего 5 или 6 миллионов гривен. Кроме того, он говорит, что компания не занимается никаким строительством, в частности защитных сооружений для энергообъектов, а нынешнего министра инфраструктуры Николая Калашника он видел, но с ним не знаком.

А уже через несколько недель, после того как появилась информация о том, что Соколов может быть причастен к хищениям средств при строительстве защитных сооружений для высоковольтных подстанций в Киевской области, он делает совершенно другое заявление. Говорит, что не раз лично контактировал с Калашником, который тогда возглавлял Киевскую областную военную администрацию. И якобы по его просьбе был привлечен к реализации плана обеспечения устойчивости региона. А его компании присоединились, в частности, к строительству защитных сооружений в Новых Петровцах и в Бородянке. И что Калашник предложил осуществить монтаж защиты ещё на десятках других подстанций Киевской области. Соколов утверждает, что он согласился и вместе с генподрядчиками строил, но в долг. Почти всё закончил, а вот денег ему до сих пор не заплатили. Зато решили сделать его виновным.

Владислав Соколов: «Калашник вместе со своими чиновниками из СБУ развернул против меня пиар-кампанию. Она направлена на то, чтобы сделать из меня козла отпущения в связи с критической ситуацией в энергетике Киевской области».

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Выкопанный фундамент вместо бетона и снятый первый уровень защиты

Эти признания бизнесмен делает, находясь в одном из самых дорогих отелей Киева. Города, где сейчас самая плохая ситуация с электричеством в Украине. Ведь всю генерацию электроэнергии в самой столице враг уничтожил, и сейчас столица полностью зависит от поставок извне. Электроэнергию принимают подстанции напряжением 110 киловольт вокруг города — они понижают напряжение и передают его дальше в местные сети. Если их трансформаторы повреждены или не подключены, это становится невозможным, даже если электричество в сети есть. Именно защиту для этих трансформаторов и должны были построить подрядчики. Однако оказалось: из 27 подстанций, имеющих критически важное значение, защита была установлена лишь на трёх. Это собственными глазами смогли увидеть депутаты из парламентской следственной комиссии, которая изучает выполнение планов обеспечения устойчивости.

Леся Забуранная, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады: «Я лично видела часть объектов. Они выглядят так: выкопан фундамент, лежит арматура, которую даже не связали. О заливке бетоном и создании конструкции даже речи не идет. Часть объектов разрушена. Они пытаются как можно быстрее отремонтировать их собственными силами. Ситуацию осложняет то, что ранее эти объекты имели первый уровень защиты от обломков. Чтобы установить второй уровень защиты, о котором мы говорим, первый демонтировали. Объекты остались вообще без защиты».

Пока мы беседуем с председателем ВСК, у Леси отключают свет, и связь прерывается. Несмотря на все усилия энергетиков, графики отключений в столице строгие, а порой света нет ещё и из-за аварийных отключений. Электроэнергии не хватает уже даже для критически важной инфраструктуры. Останавливается метро. Пропадает вода. И даже председатель Верховной Рады жалуется на холод в огромном мраморном зале, где заседает парламент.

И всё это при том, что к этой зиме готовились как никогда: и на защиту выделили немалые средства, и все процедуры упростили. А защита была выполнена должным образом лишь на трёх подстанциях, где строительство вели другие подрядчики. Зато почти миллиард гривен в Киевской области ушёл на недостройки.

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Всё должно было быть готово в октябре. Однако и сейчас, в ноябре, на 24 высоковольтных подстанциях степень готовности составляет где-то 50 процентов, а где-то — 20. Но фактически это нулевая защита, ведь она действует только в том случае, если все покрытие выполнено полностью.

Леся Забуранная, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады: «До июля им было выделено 911 млн грн в виде авансовых платежей — примерно половина первоначальной стоимости. ДТЭК обратился с письмом к временной следственной комиссии по поводу неудовлетворительного хода работ на своих объектах и невозможности подключить ряд трансформаторов. Это затрудняет обеспечение потребителей электроэнергией, особенно в условиях очередных отключений, и создает угрозу разрушения основных конструкций подстанций в случае попадания снаряда».

Прямые договоры без конкурсов и повышение чиновников

Генеральными подрядчиками официально выступали компании «Консалтинг Буд» и «Юбиси», связанные между собой. И здесь возникает вопрос: а при чём же здесь бодибилдер Соколов — скромный торговец металлопрокатом? Народный депутат Алексей Кучеренко, который также входит в состав ВСК, рассказал: выяснилось, что все взаимоотношения между заказчиком — Киевской областной военной администрацией — и подрядчиками строились преимущественно на устных договоренностях и обещаниях.

Соколов был ключевым субподрядчиком и координировал всю цепочку. А такую важную роль он играл благодаря тесной дружбе с тогдашним первым заместителем председателя КОВА Русланом Олейником. Поскольку процедуры отбора подрядчиков были максимально упрощены для ускорения возведения защитных сооружений, было разрешено заключать прямые договоры без длительных конкурсных процедур. Вот так в проекте и появились господин Соколов и его партнеры — «Консалтинг Буд» и «Юбиси». Об этом во время заседания ВСК заявил директор департамента развития обладминистрации Олег Кравченко.

Леся Забуранная, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады: «Сегодня мы прямо спросили директора департамента, чем он руководствовался, выбирая эти две компании для выполнения столь важных стратегических задач. Ведь у них нет достаточного опыта, техники, и они не являются профильными в этом направлении. Он четко указал, что получил прямое указание от господина Олийныка передать им эти договоры».

И Николай Калашник, и Руслан Олейник получили повышение — из областной администрации в правительство. Правда, когда разразился «крокодиловый» скандал, Олийник почему-то внезапно уволился с должности заместителя министра инфраструктуры. А сегодня написал пост, в котором всю ответственность возлагает на своего бывшего начальника Калашника, который отвечал за реализацию планов устойчивого развития. Сам министр инфраструктуры Калашник хранил молчание вплоть до вчерашнего дня. А затем опубликовал пост, в котором туманно пообещал показать какие-то документы и сетовал на хейтеров и руку Кремля.

Подстанции по-прежнему остаются с недостроенной защитой. Новый руководитель КОВА Тимур Ткаченко решил передать проблемные объекты государственному Агентству по восстановлению. ТСК готовит обращение к правоохранительным органам и просит выяснить, куда делись более 900 миллионов гривен авансовых платежей. А в темном заброшенном офисе в Днепре среди позолоты мокнет в холодной воде одинокий крокодил, которого, по словам Соколова, он купил в Одесском зоопарке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке:Защита только на 3 из 27 подстанций! Почему Киев погружается в темноту и при чём здесь бизнесмен с крокодилом

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