Позовут ли завтра коллекторов взимать долги за коммуналку: эксперт пояснил

В Украине растут долги за коммуналку, больше всего — за отопление

В Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку, в то же время отдельные коммунальные компании обсуждают возможность сотрудничества с коллекторами для взимания задолженности — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Рост долгов за коммуналку ежегодно идет огромным валом. И фактически государство не хочет влиять на эти процессы», — высказывает собственное мнение Олег Попенко.

В свою очередь, интернет-ресурс Opendatabot.ua, периодически готовящий отчеты в том числе и на тематику задолженности населения за коммуналку, недавно сообщил, что более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги сейчас зафиксировано в Едином реестре должников.

«60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось. 194 тысячи новых долгов появились в Реестре в этом году. Чаще украинцы накапливают долги за теплоснабжение. Более четверти должников — пенсионеры. Антирекорд по количеству долгов имеет 71-летняя пенсионерка из Николаевской области: 28 производств, и все — за электроэнергию», — сообщил этот ресурс.

Эксперт Олег Попенко отмечает, что за последнее время долги выросли изрядно.

«Если посмотреть на долги по состоянию на конец 2021 года, то сумма составляла 81,3 миллиарда гривен. На 1 августа этого года, без включения долгов на оккупированных территориях, сумма составляла около 109 миллиардов гривен. Хотя на 1 марта сумма долгов составляла 130 млрд. рублей. То есть большую часть долгов население погасило. Но задолженность и дальше будет расти. К сожалению. Государство должно изучать, как повлиять на эти процессы, чтобы люди стали более платежеспособными. Один вопрос субсидий не разрешает ситуацию. Платежеспособное население может подписать договор реструктуризации, но, к сожалению, не каждое коммунальное предприятие готово подписывать это», — отмечает Попенко.

При этом он добавляет, что, например, есть ситуации, когда потребитель не платит за электроэнергию два и более месяцев, то ему уже могут прекратить поставки этой услуги.

По словам Попенко, потребители, задолжавшие, например, за отопление от 10 тысяч гривен, уже рискуют получить судебный иск с требованием уплатить эту сумму. К этому он добавил, что и по его данным, и по данным открытых источников, украинцы больше всего задолжали именно за поставку тепловой энергии.

Долги за коммуналку могут передать коллекторам

Анализируя ситуацию с задолженностью населения, Попенко отмечает, что отдельные компании пытаются взимать плату за коммуналку не с помощью судов, а обращаются к коллекторам. Но такая практика, по его словам, в Украине применяется не везде.

«Многие отказываются (от таких методов влияния на должников — Ред.)», — говорит он. И объясняет, что это можно назвать политическим решением, так как многие коммунальные компании принадлежат органам местного самоуправления.

«Последние обычно не идут на сотрудничество с коллекторами. То есть практика такого сотрудничества не всегда и не везде. Но разговоры об этом (о задействовании коллекторов — Ред.) есть. Частные компании, частные ЖЭКи используют практику сотрудничества с коллекторами», — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине выросла коммуналка: за что придется платить больше. Несмотря на то, что осенью инфляция замедлилась, тарифы все равно росли.