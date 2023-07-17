Позволили уехать, потому что знали, что дорога заминирована: как живет парень, который бежал из оккупации на Черниговщине и потерял маму

Андрей Селюх больше года проходил лечение за границей после подрыва автомобиля на мине, в котором погибла его мама.

Андрей Селюх потерял маму весной 2022 года из-за российской агрессии, он больше года лечился за границей и только сейчас вернулся в родной Чернигов. В марте 2022 года дорогой из-под оккупации, авто, в котором он был, подорвалось на мине. Из шести человек в салоне – трое погибли. Среди них и мама парня. 17-летний Андрей получил тяжелые травмы.

Как сейчас живет парень, говорится в сюжете ТСН.

"Ее розы, оно уже не доставляет мне наслаждения. Вот раньше мы сюда ездили с таким настроением — вот бы скорее отработать рабочую неделю", — рассказывает Анатолий, отец юноши.

Все, что цветет на дворе, посажено руками жены Юлии. Этот дом должен был стать местом их счастливой старости. А теперь здесь всюду следы войны.

"Эту сливу мы тоже сажали. Основной ствол срубили осколки. Все то отрастет, насадим новых деревьев, не будет людей, которых мы потеряли. Это, к сожалению, навсегда", — говорит Анатолий.

Когда в Чернигове начались первые взрывы, Анатолий вывез жену вместе с сыном и племянником в село Ивановка, в полутора десятках километров от Чернигова. А сам присоединился к терробороне – защищал Чернигов. Но менее чем через 10 дней на их двор прилетел снаряд, а российские оккупанты уже были под окнами.

Именно тогда, после удара оккупантов, связь с женой и сыном оборвалась. Лишь позже Анатолий узнал, что россияне разбили их телефоны, а родных обыскали и выгнали к соседям. Это будет тем, что уже на следующее утро подтолкнет их на попытку побега из-под оккупации обратно в Чернигов. Однако попытка завершилась трагедией.

"За нами приехал знакомый папы. Он договорился, чтобы вывезти жену и детей, меня, маму и моего брата. Ему разрешили, они просто знали, что дорога заминирована", — рассказал Андрей.

Андрей Селюх убегал из оккупации на Черниговщине и потерял маму.

Анатолий также вспомнил, как ему позвонил по телефону неизвестный номер и спросил: вы, по профессии назвал, адвокат? Говорю: да, я. Он говорит: я там только что вашего сына перевозил из больницы №2 в областную – он подорвался на мине.

В авто тогда было шесть человек. Водитель – Владимир Палуба, его супруга Виктория, а также мама Андрея – Юлия Селюх погибли. У женщины было 90% ожогов тела.

"Я сам рано потерял мать, поэтому мне Юля была всем сразу: и матерью, и женой, сестрой, которой у меня, к сожалению, нет", – говорит мужчина.

Пережить эту потерю Анатолий не может до сих пор. Но тогда он должен был держаться. Надо было спасать сына. У Андрея была открыта черепно-мозговая травма, переломы обеих ног и контузия. Его под постоянными обстрелами без воды, света и тепла сначала спасали черниговские врачи.

Потом были во Львове, в Охматдете, потом уехали в Швецию, а оттуда – в Бельгию.

"Я уже в Бельгии, можно сказать, встал на ноги. Полноценно без костылей и прочего", — говорит Андрей.

Андрей Селюх на лечение за границей.

В Бельгии ему помогала сестра, которая смогла уехать из села еще до оккупации. До сих пор парень лечился там.

Андрей в этом году окончил школу и сейчас готовится к поступлению в учебное заведение. Парень занимается музыкой и даже имеет свою группу.

"Мы готовимся к концерту во Львове – будем презентовать наш первый альбом", – говорит Андрей.

Вместе с отцом они время от времени приезжают в Ивановку. В место самых теплых и одновременно самых трагических воспоминаний. Ухаживать за цветами, выкосить сорняк. И помечтать о том, как когда-то они семьей снова соберутся на этом дворе. С выжившими. В память о тех, кто погиб.

"Еще наша доченька с внучкой там где-то. Мы по ним скучаем. Привет, доченька, и тебе Соне, маленькая моя", — обратился к родным Анатолий.

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