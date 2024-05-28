Позволят ли Украине бить по территории РФ западным оружием: какие страны "за", а кто – "против"

Украина должна получить разрешение бить западным оружием по территории России. С таким коллективным призывом к правительствам своих стран вышла Парламентская ассамблея НАТО. Поддерживает это решение уже и генсек оборонного союза Йенс Столтенберг.

Но некоторые страны все еще колеблются. Кто в Европе не хочет разрешать Украине бить их оружием по территории РФ и как это объясняет, а также кто разрешил и как это может изменить ситуацию на фронте – в эксклюзиве ТСН.ua рассказал Артем Зябкин.

Процесс пошел?

Дискуссии вокруг предоставления Украине права бить западным оружием по России идут с самого начала полномасштабной войны с РФ не только в Украине, но и на Западе. И если в 2022 году это казалось "красной" линией даже для самых упрямых союзников, то теперь "лед тронулся".

Как сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, орган выступил с призывом к правительству стран-членов разрешить бить Киеву по территории РФ.

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"Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства своих стран предоставить Украине разрешение бить западным оружием по территории РФ. Речь идет о снятии определенных ограничений на поражение легитимных целей в глубине России. Это решение нам удалось протолкнуть в последний момент, поскольку в начальной версии декларации этого пункта не было", - рассказал Чернев.

Конечно, парламентская Ассамблея НАТО – не исполнительный или даже законодательный орган и ее призывы – это только рекомендация. Но не только депутаты НАТО уже напрямую обращаются к правительствам стран. К удивлению многих, когда-то сдержанный и крайне осторожный в высказываниях генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг считает, что ограничения некоторых стран уже исчерпали себя и должны быть сняты.

"Это дело союзников — принимать решения об ограничении относительно (использования — ред.) оружия, которое они поставляют Украине, — это не решение НАТО, это решение отдельных стран-союзниц. Некоторые из них не имеют никаких ограничений, другие применяют разного рода ограничения. Мое послание в том, что пришло время учесть (целесообразность — ред.) некоторые из этих ограничений", - заявил Столтенберг.

Объясняет довольно резкое изменение своей риторики Йенс Столтенберг основательно и логично. На Украину напали, и она обороняется. А право на самооборону включает в себя право бить по законным военным целям на территории противника.

"Линия фронта, так или иначе, совпадает с линией границы. Если вы не разрешаете атаковать российские войска по линии фронта, только потому, что они находятся за линией границы, вы действительно сокращаете способность украинских войск к самозащите. Потому что россияне могут обстреливать Украину, и быть уверены, что их не обстреляют в ответ... Мое послание – мы должны учесть эти ограничения. Если у нас слишком много ограничений, мы связываем одну руку у украинских сил в самообороне", - подчеркнул генсек НАТО.

Однако здесь возникает вопрос – почему до руководителей НАТО это дошло только на третий год войны? Но опустим это.

Призывы Зеленского сработали

С самого начала российского наступления на Харьков президент Владимир Зеленский, как и большинство экспертов, акцентировали внимание на том, что оккупантам удалось продвинуться на десяток километров вглубь области из-за того, что ВСУ просто нечем было отстреливаться.

Кто уже услышал Украину

И к счастью, это хорошо понимают в ряде стран Европы и они первыми откликнулись на украинский призыв о помощи. Едва ли не первыми разрешили бить своим оружием по РФ британцы. Об этом прямо во время своего визита в Киев в мае заявил глава МИД страны Дэвид Кэмерон.

Назвали запрет применять оружие по целям в РФ "явной ерундой" и в Эстонии. Также считает и министр иностранных дел Польши Сикорский, передает Guardian.

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"Россияне наносят удары по украинской электросети, по зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивает. Провозглашение того, каким есть наша собственная красная линия, только побуждающая Москву приспосабливать свои вражеские действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям", - заявил Радослав Сикорский.

Флагманом в этом вопросе стала довольно неожиданный, но мощный партнер Украины – Швеция. Эта маленькая по населению северная страна производит и поставляет ВСУ много сверхсовременного оружия, в частности САУ "Archer". Эта самоходная артиллерийская установка может "насыпать" оккупантам на расстоянии до 60 километров – ее называют самой эффективной в мире. И таким вот Швеция уже позволила бить по оккупантам, скажем на Белгородщине.

Государства, которые против

Однако остается и целый клуб государств, ни в коем случае не желающих давать Украине подобное разрешение, а самое печальное, что среди них есть ведущие страны Европы и крупнейшие доноры Украины. На первой строчке – Германия. Канцлер Олаф Шольц 26 мая заявил, что между ФРГ и Украиной существуют и дальше будут существовать договоренности об ограничении использования оружия по территории РФ и он считает, что они хорошо работают и не нуждаются в изменениях. И это несмотря на то, что украинские власти неоднократно говорили, что такое разрешение дал бы шанс сохранить жизнь воинов и предотвратил бы потерю территорий.

Однозначно против и другая мощная экономика Европы – Италия.

Причем там уже критикуют Йенса Столтенберга. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "опасным господином", которого нужно остановить, после его призывов разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ.

"Италия ни с кем не воюет, и если помочь Украине в военном плане было правильно, то при этом не может быть и речи о снятии запрета на нанесение Киевом ударов по военным объектам в России", - заявил Сальвини.

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Не стоит даже говорить о том, что Сальвини обвиняют в подыгрыше Кремлю и пророссийских взглядах в политике, но в последние годы он сменил свою риторику на более сдержанную.

Другие же политики в Италии, как Никола Фратоянни из "Левого зеленого альянса" также заявил, что генсек НАТО использует "безответственные и опасные слова".

"Мы далеки от того, чтобы быть точкой равновесия, мы стоим перед очередным шагом в сторону военной эскалации. Это настоящее безумие, ставящее мир на грань атомной войны", — прокомментировал Никола Фратоянни.

Ключевое решение – за США

Но самое главное решение как всегда за США! Именно они передают больше всего оружия Украине, а также дают разрешения передавать американское оружие Киеву другим государствам. И вот здесь украинцы могут ликовать. Депутат Егор Чернев 26 мая заявил, что в США все-таки начали обсуждать этот трудный для них вопрос.

"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", - рассказал нардеп.

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Ранее в СМИ писали, что "адвокатом" положительного решения для Украины является госсекретарь США Энтони Блинкен. Недавно перед конгрессом США он заявил, что США не поддерживают удары по РФ, но Украина будет решать сама, что и как ей делать.

Но, как говорят эксперты, против ударов по РФ – советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и его сторонники в Белом доме. Прогнозировать здесь очень тяжело, ведь оба лагеря мощны и пользуются уважением и президента, и американского политикума.

Удары дронами по объектам РЛС в РФ

Единственное, что можно сказать американцам – "не так страшен Путин, как его рисуют". Например, недавние удары украинскими дронам по объектам РЛС в РФ, которые, на секундочку, обнаруживают пуски межконтинентальных ракет в сторону России и являются частью ее противоядерной обороны – не привели к немедленному ответу России. Там вообще обо всем смолчали. Так же было с НПЗ, с постоянно пылающим Черноморским флотом, а также с Крымским мостом, по которому попадали уже дважды.

В России уже истерика

А в России устроили истерику из-за слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна бить по территории страны-агрессора западным оружием. На заявление политика отреагировали спикер Кремля Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров.

По словам Пескова, якобы таким образом Североатлантический союз "повышает градус эскалации" и "заиграется в военной риторике". Более того, заявил представитель диктатора РФ, "НАТО напрямую втянуто в конфликт в Украине".

Со своей стороны Лавров цинично выразился, мол, Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, "выступая от имени стран блока".

Но мы верим, что партнерам хватит решимости принять верное решение. Третий год войны – не пора ли поставить уже Путина на место?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНЕ разрешили БИТЬ ПО РОССИИ ЗАПАДНЫМ ОРУЖИЕМ! Но… ЕСТЬ НЮАНС!

Напомним, Столтенберг анонсировал важную договоренность на саммите НАТО по Украине.

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