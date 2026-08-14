Прах легендарного полковника армии УНР Евгения Коновальца вернулся в Украину: как его чествуют (фото, видео)

Возвращение праха Коновальца / © ТСН

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В столице чествовали возвращение в Украину останков Евгения Коновальца — полковника армии УНР, командира Сечевых стрелков и первого председателя ОУН.

Он был идеологом украинского национализма, руководил революционным подпольем и был коварно убит советскими спецслужбами в мае 1938 года в Роттердаме.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

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Ночная тайна: БТР 1917 года и «Молитва украинского националиста»

Это Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве. Среди темноты и ночи разгорается огонь. Здесь совершается таинство — встреча лидера националистов и борца за народ с его потомками, которые продолжают его дело.

Начинается церемония преемственности в честь полковника украинской армии Евгения Коновальца. Он возвращается в Украину.

Из темноты подъезжает БТР «Остин» 1917 года выпуска с приваренным лафетом. На лафете — гроб лидера украинского национализма. За лафетом закреплена пушка, которая ещё старше бронированной машины — с Обуховского завода 1908 года (номер 889).

У входа в храм торжественная процессия останавливается. Почетный караул разворачивает флаг государства, за которое сражался Евгений Коновалец, и накрывает им гроб. Потомки произносят в адрес Вождя «Молитву украинского националиста»:

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«Украина, Святая Мать Героев… Насмешки палачей, невинная кровь убитых твоих детей, героев украинской нации, чьи кости разбросаны или тайно похоронены…»

«Это праздник возвращения»: обращение командира 3-го армейского корпуса

Слово перед выступлением берет командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий — и поздравляет присутствующих с праздником.

«Вам не показалось: это, прежде всего, праздник — праздник возвращения на землю, за которую он боролся всю свою жизнь и за которую он эту жизнь отдал. Девизом Сечевых стрелков было „не плакать, а побеждать“. Коновалец и сам не плакал, и не хотел, чтобы это делали ради него», — подчеркивает Андрей Билецкий.

Евгения Коновальца планируется перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК). В мае там почтили память полковника УНР Андрея Мельника — вместе они воевали в Сечевых стрелках и вместе исповедовали украинский национализм.

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После смерти Евгения Коновальца в ОУН произошел раскол — на «мельниковцев» и «бандеровцев». Но на исторических кадрах 1958 года Степан Бандера и Андрей Мельник идут бок о бок и вместе возлагают цветы на могилу Евгения Коновальца в Роттердаме.

Сейчас, когда ему воздают честь, его последователи говорят о важности создания Национального пантеона героев.

«Для нас самым важным вопросом является возвращение тех, кого похитили в советское время и вывезли в Россию. Например, Ярослав Мудрый, чьи останки находятся в РФ — это будет самая большая проблема. Есть десятки украинских военных деятелей, разбросанных по кладбищам всего мира. Я думаю, что, скорее всего, следующим следует ожидать возвращения Петлюры, но самая выдающаяся фигура украинского пантеона для меня сегодня уже вернулась», — отмечает Андрей Билецкий.

«Исторический день»: рассматривая «Отамана Коновальца»

На бронированной машине, на которой привезли полковника УНР, белой краской написано: «Атаман Коновалец». Водители БТРа искренне рады, что принимают участие в этой миссии, и называют этот день историческим для украинской нации.

В соборе установлена черно-белая фотография полковника. Гроб накрыт двумя флагами — государственным сине-желтым и голубым с вышитым желтым трезубцем и бахромой, а сверху лежит фуражка в национальных цветах.

Епископ Иосиф Милян убежден: Проводник принимал участие в своём возвращении домой.

«При захоронении в Роттердаме в гробу было окошко, чтобы при перезахоронении было видно, кого хоронят. Сам Коновалец твердо верил в то, что он вернется в Украину, и эта вера сбывается. Он, как полковник УГА и Сечевых стрелков, тот, кто создал ОУН, придает нам веру в Украину», — подчеркивает епископ Иосиф Милян.

Символ нашей победы

Тем временем бойцы 3-го армейского корпуса выстраиваются в очередь, входят в храм и отдают дань уважения Вождю. Выходя из собора, они убеждают: это чрезвычайно важно для тех, кто сейчас борется за свободу Украины.

«Если вычеркнуть из истории любую историческую личность, то всё осталось бы по-прежнему. Но если вычеркнуть Коновальца, то Украины не было бы в принципе. Это очень особенный момент и большая честь — мы сейчас можем встретить нашего Вождя на украинской земле. Приходит осознание того, что ты — участник Третьей освободительной борьбы. „Полковник, которого мы так ждали, наконец-то дома“, — делятся бойцы.

Официальное перезахоронение Евгения Коновальца на родине должно состояться уже в эти выходные.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКИЙ удар по Краматорску! Есть погибшие! Прощание с КОНОВАЛЬЦЕМ в Киеве! | ТСН 16:00 14 АВГУСТА

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