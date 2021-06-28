Права животных, ответственность за коррупцию и защита бесплатных пляжей: что бы украинцы добавили в Конституцию

Права животных, ответственность за коррупцию и защита бесплатных пляжей: что бы украинцы добавили в Конституцию

Почти все опрошенные люди сошлись на том, что переписывать Конституцию или вносить в нее поправки можно бесконечно. И уверены, что начинать надо с себя.

Права животных, ответственность за популизм и коррупцию а также защита бесплатных пляжей на украинском побережье.

О рассуждениях людей из разных регионов, как Конституция защищает их — 28 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Конечно, это не референдум по изменению Конституции. Скорее — народный экзамен: понимают люди, что именно должно быть в Основном законе?

На киевском рынке продавец гороха Ирина внесла бы в Конституцию наболевшем.

"Чтобы пенсия росла, чтобы меньше свет платить", — отмечает она.

Эту волну подхватывает рыбак из Одессы. Тоже вспоминает о пенсионерах.

Подітожил мнение священник из Луцка. Говорит — все это можно поместить в единое понятие.

"Я бы внес закон, согласно которому государство обязано сделать украинцев счастливыми", — отмечает он.

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А вот владелицу столичной кофейне Ольгу Бабенцова счастливой сделали бы статьи, которые защищают не только права людей.

"Хочу, чтобы мы подумали о правах животных в нашей Конституции. Мы должны защищать животных, потому что сами себя они защитить не могут", — говорит женщина.

Между тем фермер из Прикарпатья вносить правки в Конституцию передумал, говорит, то, что хотел — депутаты уже сделали. Вскоре можно будет распоряжаться землей.

"Если ты собственник, ты имеешь право ее продать. Мы еще не собственники окончательные, так как закон вот только заработает. Это слава Богу произойдет за долгожданные 20 лет. Мне лично, как человеку, работающему на земле важно, чтобы я знал, что я ее хозяин ", — говорит он.

На жарком одесском побережье вспоминают о других "хозяевах" — тех, кто захватывает пляжи. Инна Новикова запретила бы это Конституционно.

"Летом очень много приезжает к нам отдыхающих, естественно. Они практически не имеют доступа к пляжам. Хотела бы, конечно, чтобы наша Конституция то защищала наши пляжи", — говорит женщина.

Киевлянка Леся Донец продолжает тему урбанистики. Предполагает, что высшим законом необходимо защитить исторические города от застройщиков.

"Я не уверена, что это дело Конституции, наверное, это дело отдельных законов, но очень хочется, чтобы перестали сносить исторические памятники, или дома, которые мы считаем историческими памятниками", — говорит она.

Официантка с Волыни думает, что так поступать со старинными городами могут только приезжие чиновники. Марта предлагает собственный спасательный рецепт.

"Хочу, чтобы в Конституции Украины было отмечено, что руководителями городов и областей должны быть люди, которые родом именно из этого места, потому что они лучше понимают народ, лучше понимают проблемы этого места", — уверена она.

Одесский рыбак тоже "проехался" по чиновникам. И предложил неожиданный способ борьбы с коррупцией. Коррупционеров предлагает лишать украинского гражданства.

Бороться необходимо не только с чиновничьей коррупцией, но и с популизмом депутатов — убежден военный с позывным Викинг.

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"Неплохо было бы в Конституции Украины закрепить уголовную ответственность за невыполнение обещаний. То есть, если они дали какие-то обещания — они должны их выполнять. Если они их не выполняют — уголовная ответственность", — отмечает человек.

Почти все опрошенные люди сошлись на том, что переписывать Конституцию или вносить в нее поправки можно бесконечно. И уверены, что начинать надо с себя.

В свою очередь Тимофей, как и положено полицейскому, советует гражданам внимательно изучать законы, потому что Конституция — это не только права.

"Желаем больше знать законодательство — хотя бы свои права и также обязанности, потому что права без обязанностей никак не идут", — отмечает он.

Несмотря на различные запросы, участники эксперимента воспринимают Конституцию, как гарантию справедливости в государстве. И большинство жалеет, что Основной закон не может обязать граждан быть друг к другу добрее.

Украинцы считают, что, если бы статьи "быть вежливым", "улыбаться друг другу" люди выполняли бы каждое утро, каждый день — была бы жизни ярче, она была бы интереснее.

Автор: Руслан Тарасов

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