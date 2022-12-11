Правая рука Онуфрия и "покровитель" голого хориста: что известно о подсанкционных иерархах УПЦ МП

ТСН.ua собрал все, что известно о подсанкционных священнослужителях.
Президент Владимир Зеленский ввел действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП).
ТСН.ua собрал все, что известно об этих лицах и их влиянии в этой конфессии.
Антоний (Паканыч)
Антоний Паканыч – митрополит Бориспольский и Броварской УПЦ (МП) – едва ли не самое важное лицо в списке. Митрополит Антоний является Управляющим делами УПЦ (МП). На светском языке – премьер-министр УПЦ МП и второй человек в этой церкви после предстоятеля, митрополита Онуфрия.
После смерти митрополита Владимира (Сабодана) Антоний был одним из претендентов на должность главы УПЦ МП. Во втором туре он проиграл нынешнему предстоятелю, однако сохранил свое влияние и власть в церкви.
Митрополит Антоний родился на Закарпатье, но учился в Москве и начинал свою церковную карьеру именно там. Однако в 2002 году он внезапно возвращается в Украину, где делает стремительный шаг в карьерной лестнице. По информации известной журналистки Сони Кошкиной, у иерарха с тех пор есть российский паспорт.
В 2006 году его хиротонизировали на епископа, а в 2007 – назначили ректором Киевских духовных академии и семинарии (КДАиС УПЦ МП).
По неофициальной информации, Паканыч поддерживал тесные связи с бизнесменом Вадимом Новинским, которого даже рукоположили в протодиакона. Напомним, что против Новинского санкции были введены неделей раньше.
Именно Новинского подозревали (вместе с Януковичем и экс-министром внутренних дел Захарченко в попытке отстранения митрополита УПЦ МП Владимира и незаконного лишения свободы на то время личного секретаря Владимира – митрополита Александра (Драбинко), который еще в 2018 году перешел в ПЦУ.
В СМИ распространялась информация, что к этому скандальному делу был причастен и Антоний, однако официальных подтверждений или обвинений в его адрес не было.
Именно митрополита Антония религиозные эксперты считают противником идеи проведения Собора УПЦ МП в Феофании, где, хоть и не окончательно, но эта церковь объявила о "независимости от Москвы".
Мелетий (Егоренко)
Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) – один из ближайших соратников митрополита Онуфрия. Мелетий пользуется доверием предстоятеля: именно ему Онуфрий поручил руководить Черновицкой епархией, главой которой он был 24 года вплоть до избрания митрополитом Киевским в 2014 году.
Кроме того, Мелетий является главой отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (МП). На светском языке – министром иностранных дел.
Недавно иерарх попал в громкий скандал, когда в епархиальном управлении его Черновицко-Буковинской епархии СБУ провела обыски.
По неофициальной информации СМИ, подчиненного Мелетия – а теперь руководителя Ивано-Франковской епархии епископа Никиту, сотрудники СБУ якобы застали вместе с раздетым парнем во время обысков. Юноше всего 17 лет.
Сам иерарх эту информацию опровергал и заявлял, что раздеться их заставили работники СБУ.
Отметим, что официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала. Только заявила, что во время обысков правоохранители нашли методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.
Позже издание LB.ua сообщило, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП был найден ноутбук с детским порно. По предварительным данным, видео не были загружены из Сети, а сняты на камеру.
После этого скандала Мелетий сбежал в Молдову, однако через несколько дней вернулся в Украину.
Лука (Коваленко)
Не менее скандальным является известный в СМИ митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).
В 2018 году его епархия попала в громкий скандал, возмутивший многих украинцев. Подчиненный Луки, священнослужитель из Запорожья, отказался совершать отпевание двухлетнего ребенка, погибшего в результате падения на него самоубийцы. Просто во время похорон отец развернулся и ушел, когда узнал, что мальчик был крещен священниками Киевского патриархата, оставив растерявшихся родителей в отчаянии.
Лука дружит с известным боксером и поклонником УПЦ МП Василием Ломаченко. Летом Ломаченко изложил интервью митрополита Запорожского журналистам BBC, за что получил шквал критики в соцсетях. В 2019 году Ломаченко прислуживал Луке во время богослужения на Святой Земле, надев пономарский стихарь.
В Сети раздаются обвинения в адрес митрополита Луки, якобы именно по его вине в марте 2022-го, незадолго после полномасштабного вторжения, известную запорожскую волонтерку Викторию Рощину захватили в плен оккупанты.
По информации волонтера и общественного деятеля Романа Синицына, Лука сообщил оккупантам, что волонтерка будет ехать в гуманитарной колонне из Запорожья в Бердянск.
"Они начали меня водить еще до нескольких военных. Потом поговорили с митрополитом Лукой. Он вместе с другим духовенством сопровождал гуманитарный конвой. Когда вернулись, сказали, что я должен проехать с ними. Меня посадили в автозак и в сопровождении четырех "кадыровцев" отвезли в здания Бердянской райадминистрации.
Встретили нас чеченцы и дагестанцы. Когда я спрашивала, когда меня отпустят, говорили: "Когда Киев возьмем ". И добавляли: "Лука в колонне главный, и он от тебя отказался", – рассказывала волонтер после своего увольнения в интервью "Громадському".
Сам митрополит объяснял, что ничего не смог поделать в этой ситуации, ведь оккупанты его не послушали.
Другие священнослужители
Санкции ввели также против священнослужителей, присутствовавших в Кремле во время оглашения диктатором Путиным так называемой "аннексии" четырех украинских областей. Это:
- митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон (Поворознюк);
- настоятель Свято-Савинского монастыря Мелитополя архимандрит Иоанн (Прокопенко);
- настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне архимандрит Алексей (Федоров).
Отметим, что коллаборантом митрополит Пантелеймон стал еще в 2014 году, являясь руководителем Ровеньковской епархии. В июне 2014 г. он освящал машину скорой помощи аварийно-спасательных отрядов МЧС России.
Луганскую епархию он возглавил в 2021 году после загадочной смерти предыдущего митрополита Митрофана. По сети ходили слухи, что якобы Митрофан умер после общения с местными боевиками, один из которых ударил влиятельного иерарха, но не рассчитал силы и случайно убил.
В июле этого года вместе с другими иерархами Московского патриархата оккупированной Луганщины Пантелеймон встречался с предводителем "ЛНР", которого называл "главой республики".
Последний в списке – архиепископ Константиновский, викарий Горловской епархии УПЦ МП Паисий (Шинкарев).
Шинкарев – фигурант сайта "Миротворец". В базу "Миротворца" он попал в январе 2018 года – из-за своего активного участия в мероприятиях террористической "ДНР".
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и поручил СНБО выполнить ряд шагов по выполнению этого решения.
Позже СБУ опубликовала полный список лиц, попавших под санкции СНБО: это 10 представителей УПЦ МП или тесно связанных с этой организацией.
Под ограничение попал бизнесмен Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополы Павел (Лебедь), иерархи УПЦ МП с оккупированных территорий, сотрудничающих с врагом.
Также СБУ провела обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Там обнаружили пропагандистскую литературу, российские деньги и паспорта.
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