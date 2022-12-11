Правая рука Онуфрия и "покровитель" голого хориста: что известно о подсанкционных иерархах УПЦ МП

ТСН.ua собрал все, что известно о подсанкционных священнослужителях.

Президент Владимир Зеленский ввел действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП).

ТСН.ua собрал все, что известно об этих лицах и их влиянии в этой конфессии.

Антоний (Паканыч)

Антоний Паканыч – митрополит Бориспольский и Броварской УПЦ (МП) – едва ли не самое важное лицо в списке. Митрополит Антоний является Управляющим делами УПЦ (МП). На светском языке – премьер-министр УПЦ МП и второй человек в этой церкви после предстоятеля, митрополита Онуфрия.

После смерти митрополита Владимира (Сабодана) Антоний был одним из претендентов на должность главы УПЦ МП. Во втором туре он проиграл нынешнему предстоятелю, однако сохранил свое влияние и власть в церкви.

Митрополит Антоний родился на Закарпатье, но учился в Москве и начинал свою церковную карьеру именно там. Однако в 2002 году он внезапно возвращается в Украину, где делает стремительный шаг в карьерной лестнице. По информации известной журналистки Сони Кошкиной, у иерарха с тех пор есть российский паспорт.

Фото: Митрополит Антоний

В 2006 году его хиротонизировали на епископа, а в 2007 – назначили ректором Киевских духовных академии и семинарии (КДАиС УПЦ МП).

По неофициальной информации, Паканыч поддерживал тесные связи с бизнесменом Вадимом Новинским, которого даже рукоположили в протодиакона. Напомним, что против Новинского санкции были введены неделей раньше.

Именно Новинского подозревали (вместе с Януковичем и экс-министром внутренних дел Захарченко в попытке отстранения митрополита УПЦ МП Владимира и незаконного лишения свободы на то время личного секретаря Владимира – митрополита Александра (Драбинко), который еще в 2018 году перешел в ПЦУ.

В СМИ распространялась информация, что к этому скандальному делу был причастен и Антоний, однако официальных подтверждений или обвинений в его адрес не было.

Именно митрополита Антония религиозные эксперты считают противником идеи проведения Собора УПЦ МП в Феофании, где, хоть и не окончательно, но эта церковь объявила о "независимости от Москвы".

Мелетий (Егоренко)

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) – один из ближайших соратников митрополита Онуфрия. Мелетий пользуется доверием предстоятеля: именно ему Онуфрий поручил руководить Черновицкой епархией, главой которой он был 24 года вплоть до избрания митрополитом Киевским в 2014 году.

Кроме того, Мелетий является главой отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (МП). На светском языке – министром иностранных дел.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Недавно иерарх попал в громкий скандал, когда в епархиальном управлении его Черновицко-Буковинской епархии СБУ провела обыски.

По неофициальной информации СМИ, подчиненного Мелетия – а теперь руководителя Ивано-Франковской епархии епископа Никиту, сотрудники СБУ якобы застали вместе с раздетым парнем во время обысков. Юноше всего 17 лет.

Сам иерарх эту информацию опровергал и заявлял, что раздеться их заставили работники СБУ.

Отметим, что официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала. Только заявила, что во время обысков правоохранители нашли методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Позже издание LB.ua сообщило, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП был найден ноутбук с детским порно. По предварительным данным, видео не были загружены из Сети, а сняты на камеру.

После этого скандала Мелетий сбежал в Молдову, однако через несколько дней вернулся в Украину.

Лука (Коваленко)

Не менее скандальным является известный в СМИ митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

В 2018 году его епархия попала в громкий скандал, возмутивший многих украинцев. Подчиненный Луки, священнослужитель из Запорожья, отказался совершать отпевание двухлетнего ребенка, погибшего в результате падения на него самоубийцы. Просто во время похорон отец развернулся и ушел, когда узнал, что мальчик был крещен священниками Киевского патриархата, оставив растерявшихся родителей в отчаянии.