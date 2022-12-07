Правда о Бахмуте, потерях оккупантов и спасении ребенка: откровенное интервью военного хирурга "Данте" (фото и видео)

Однажды россияне направили 7 дронов на команду медиков, когда они забирали раненых с нуля, рассказывает "Данте".

Дмитрий Андрощук с позывным "Данте" – военный сосудистый хирург, который не только спасает других, но и учит этому других. Он был руководителем крупнейшей в Украине структурной группы "44 Учебного центра" по тактической медицине и домедицинской подготовки. После полномасштабного вторжения стал начмедом добровольческого батальона "Госпитальеры", параллельно работает как старший офицер группы на полевом стабилизационном пункте, а с сентября — мобилизовался в ВСУ, как сосудистый хирург.

Его борьба, как и миллионы украинцев, началась еще 9 лет назад. В 2014 году Дмитрий участвовал в Революции Достоинства, где получил осколочное ранение, впоследствии ездил на Восток как медик-добровольец. Теперь же Дмитрий убежден, что "это не та война, которую наша страна должна отпрятаться непонятно где".

О Бахмуте, потерях оккупантов, фишках в работе и спасении маленькой девочки – военный хирург Дмитрий Андрощук рассказал в интервью ТСН.ua.

Где и как спасает бойцов

Дмитрий каждый день спасает десятки жизней. Признается, что его мотивация – это скорейшая наша победа, поэтому делает максимально все, чтобы ее приблизить.

"Понимаю, что у меня нет другого варианта. Если Россия побеждает, мне особых вариантов выжить во всем этом не будет, как и моим родным и близким", — говорит медик.

Оказывает помощь Дмитрию в стабилизационном пункте, куда привозят раненых, если от "нуля" к госпиталю ехать несколько часов. Объясняет, что тяжелые пациенты могут не выдержать длинной дистанции, поэтому он вместе со своей командой делает все возможное, чтобы раненые могли живыми доехали в больницу или госпиталь.

"Минимальные хирургически-анастезиологические вещи, которые могут сохранить жизнь. От нас до госпиталя еще час ехать. И за этот час все эти нестабильные раненые могли бы погибнуть", — отмечает военный медик.

Ранее "Данте" эвакуировал раненых из-под обстрелов, но объясняет, что именно на этапе стабпункта чувствует себя наиболее полезным и эффективным.

"Я понимаю, что это не та война, которую наша страна должна отсидеться, укрыться непонятно где", — добавляет он.

Через медиков проходят жизненные истории пациентов, говорит "Данте"

За последний год врач-хирург поработал на разных стабпунктах и условия кардинально отличались. Вспоминает, что приходилось спасать бойцов даже в помещении, где не было ничего кроме трех металлических столов.

Случалось, что оказывали помощь с фонариками, потому что не было ни света, ни генераторов. Но признается, что работали и в хороших условиях со всем необходимым, а также со Starlink.

Сейчас же, говорит, что по сравнению с другими направлениями достаточно удовлетворительные условия. В подтверждение этому в разговоре с нами демонстрирует свою операционную комнату, где медики стабилизируют тяжелых раненых. Там стоят кровати с термоодеялами, УЗИ-аппарат и другие установки и необходимые медпрепараты для спасения бойцов.

"Здесь, я бы назвал, лакшеры условия. Мы принесли электробойлер и даже есть теплая вода. Свет здесь сейчас. Часто исчезает, но у нас есть генератор. По крайней мере, наша операционная снабжена светом. Иногда были проблемы с генератором, с фонариками конечно работали, не без этого", — делится Дмитрий.

Один из стабпунктов, где "Данте" оказывал помощь раненым

Говоря о свободном времени, подчеркивет, если оно и появляется, медики пытаются отдохнуть. Ночью же рассказывает, сон очень нестабильный – за ночь может быть час сна, который прерван по 20 минут между ранеными.

"Иногда можем 3-4 часа спать. Но обычно работы больше именно ночью, а больше всего мы спим – утром", — описывает свои будни Дмитрий.

Часто ли говорит бойцам, что они "родились в рубашке"

Медик рассказывает, что случалось много случаев, когда бойцы получали такие ранения, что казалось, шансов выжить у них нет, но ребята обходились минимальными травмами. По словам, "Данте" иногда ему даже кажется, что над нашими военными "витают ангелы-хранители".

"Было, что мне привезли двух раненых, очень похожие друг на друга. Первому пуля прилетела и застряла в скуле, а другому — в том же участке прилетел и застрял обломок. Очень часто бывает такое, что обломок прошивает руку или ногу и не задевает ни одной сосуды или кости. И реально думаю, что родился в рубашке, потому что такое ранение, в такой локации, что даже и турникет не помог. Таких много", — рассказывает медик.

Условия, в которых спасают бойцов, кардинально разные на каждом стабпункте, говорит Дмитрий / Фото: Дмитрий Андрощук

В то же время, он акцентирует, что так везет не всем. К примеру, в день разговора с нами в стабпункт Дмитрия эвакуировали с "нуля" трех военных с одинаковым типом ранения – в грудную клетку, но в то время как двое выживших, одного из-за значительной кровопотери довезти не удалось.

"Сколько из получивших такое же ранение, но на 2 мм влево-вправо и с прерванным сосудом, с которым они стекли на поле боли?..", — отмечает он.

Правда о Бахмуте

Последние 5 месяцев медик находился под Бахмутом и говорит, что это действительно тяжелое направление. Но подчеркивает, что так было всегда, а не в последние недели или месяцы. Причина в том, по его словам, что россияне бросают туда не каких-то неподготовленных бегущих, бросая оружие, а профессиональных контрактников, "вагнеровцев", которые конкретно знали, что идут убивать.

"Мне лично немного странно и саркастически смешно то, как в последнее время в Сети начали раздувать "О, Боже, на Бахмуте, такой ужас творится. Как здесь все ужасно!". Это было постоянно. Почему только сейчас начали кричать? Здесь всегда было тяжелое направление", — отмечает боевой медик.

Ранее "Данте" эвакуировал раненых из-под обстрелов на передовой / Фото: Дмитрий Андрощук

Впрочем, он все же соглашается, что с российской стороны встречаются и так называемые "заробитчане", которые пошли на войну только ради денег.

"Были контрактники, которые пошли на эту войну, потому что как сказали, оставалось пол года до пенсии. И он решил эти пол года добыть в армии, а потом спрыгнуть. А его и зацепило. Добыл пенсию, называется", — рассказывает, шутя, Дмитрий .

В то же время, несмотря на все, на Бахмуте оккупанты несут колоссальные потери и даже не пытаются спасти своих же раненых солдат. "Данте" говорит, что так оккупантам легче лгать, почему на самом деле им пришлось отступать.

"Каждый неудачный их штурм — это означает, что у них большинство штурмовавших пали от пуль наших защитников. И, как показывает практика, они не пытаются особо спасать своих солдат. В большинстве случаев они их бросают прямо на поле боя и отступают на позиции. Им проще этих раненых покинуть, рассказать разные мифы, а не то, что уходило 100 человек, а, условно, 10 человек в окопе покрошило половину этой сотни", — объясняет военный медик.

Об атаках россиян на медиков

Оккупанты безжалостно атакуют и медиков, которые являются для врага приоритетом номер один. Так, например, во время одной из эвакуаций раненого россияне обстреляли из миномета двух медиков. Военному удалось выжить, медики, к сожалению, погибли.

Также военный хирург рассказал еще одну историю, которая в очередной раз доказывает цинизм войск РФ. После обстрела украинских позиций, оккупанты специально выждали группу "Госпитальеров" и коварно атаковали их ударными беспилотниками. Дмитрий говорит, что медики едва не погибли, он получил контузию.

"Они дождались, когда приехали медики, и по нам сыпанули еще штук 7 ударных беспилотников. Именно в момент, когда медики грузили этих раненых, оказывали им помощь. Меня контузило", — отмечает "Данте".

Медики во время обстрела россиян оказались в эпицентре атаки

В целом же из-за атак россиян с начала полномасштабного вторжения Дмитрий уже получил две контузии, последняя – с осколочным ранением. Недавно оккупанты из артиллерии и "градов" обстреляли стабилизационный пункт, где работал боевой медик.

Вспоминает, что из-за мощных обстрелов они решили идти в укрытие. Именно в этот момент по зданию был "прилет", вылетели окна и стекло из двери, обломки летели вокруг. "Данте", к счастью, успел закрыть лицо, но ему ранило руку – прилетело два куска стекла.

Стабпункт после очередного обстрела россиян. Здесь Дмитрий получил ранение

Несколько реанимобилей сгорели из-за обстрелов россиян

Фишки в работе

Военный хирург рассказывает, что эффективно спасать жизнь других ему удается благодаря холодному разуму и отстранению от ситуаций и историй, которые проходят через него каждый день. Объясняет, если не научиться этому делать и дать волю эмоциям, можно потерять контроль за своими действиями.

"Через нас проходят не люди, через нас проходят не пациенты, через нас проходят жизненные истории, сломанные судьбы, боль, отчаяние, потери, огонь и пламя в их головах. Они это все передают нам. И мы слышим эти все истории и мы проживаем их. Если не отстраняться от этого, это может сильно влиять на психику у военных врачей", — констатировал медик.

Военные медики каждый день переживают человеческое горе / Фото: Дмитрий Андрощук

Также среди фишек, которые ему существенно помогают в работе с ранеными: специальные магниты, которыми можно из ран доставать обломками, УЗИ-аппарат, ножницы Leatherman, которыми медик постоянно срезает одежду для определения места ранения, термоодеяла, которые позволяют согревать пациентов, ведь только человек охлаждается, температура тела падает и кровотечение вообще перестает останавливаться.

"Мне из Дании передали такие подогреватели для инфузий, чтобы препараты, которые мы влияем в организм, они проходят через такой блочок, который нагревает их. И таким образом организм получает теплый раствор и он не переохлаждается. Теплые растворы решают очень многое в плане выживания этих раненых", — делится опытом военный хирург "Данте".

Термоодеяла являются важным элементом для спасения бойцов

Спасение 8-летней девочки

Кроме военных, у Дмитрия был опыт работы и с гражданским населением и даже однажды в Донецкой области спас 8-летнюю девочку. Она помогала по хозяйству родителям, когда прилетела российская мина и обломком стекла ей повредило руку. К медикам ее принес отец, который умолял спасти дочь. Дмитрий отмечает, что папа еще до оказания профессиональной помощи очень правильно поступил: он грамотно наложил повязку, остановившую кровотечение.

"Я никогда не забуду ту маленькую девочку, принцессу. Мне дали этого ребенка и я решил спасти ей сосуд. На полевом стабпункте провел эту сосудистую операцию. Самое сложное — это в конце отпустили пальцы. Вся команда замерла, будет ли пульсация, не вытекает ли кровь, но пошла сосудистая пульсация. Выдохнули", — делится воспоминаниями Дмитрий.

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Дмитрий спас 8-летнюю девочку, которой обломком ранило руку / Фото: Дмитрий Андрощук

Девочки оказали помощь прямо в полевом стабпункте / Фото: Дмитрий Андрощук

Медик говорит, что девочка приходила в течение недели к ним на перевязки и уже в последний день она в благодарность сделала довольно чувствительный подарок своему спасителю:

"Малишка подарила мне икону святого Николая. Последний день, когда я должен ее отпускать, мы уже распрощались, а бабушка ей: "Ты ничего не забыла?". И она побежала, принесла икону: "Это вам".

Дмитрий признается, что для него это очень близкий подарок. И эта икона сейчас стоит у него дома на почетном месте.

"Я вообще очень запомнил этого ребенка, потому что я за него очень переживал, ужасно. Это очень маленькие сосуды, и участок такой. Восстановить этот кровоток было очень важно, чтобы его рука функционировала", — рассказывает с трепетом врач.

О влиянии пропаганды РФ на население

Впрочем, рассказывая о своем опыте, Дмитрий отмечает, что не все пациенты благодарны ему. Хирург обратил внимание на то, что из-за российской пропаганды и лжи, которую годами Кремль насаждал людям, часть населения востока настроена негативно к медикам, а местами – агрессивно.

Он говорит, что еще с начала русско-украинской войны, находясь в прифронтовых городах, у него было чувство, будто кто-то постоянно смотрит ему в спину.

"Какая-то агрессия. Бывает много людей, когда оказываешь им помощь, они негатив свой направляют на тебя, а не на тех, кто их ранил. Часто, когда мы оказываем помощь гражданскому населению, даже по тому, как они ведут себя на операционном столе, видно, кто из них проукраинский, а кто пророссийский: как они высказываются, что они говорят под медицинскими препаратами, когда им дают обезболивание. Так или иначе, это наше население, которому мы оказываем помощь", — отмечает медик.

По его мнению, если территории, которые россияне незаконно захватили, отвоевать возможно, то "отвоевать мозги людей очень сложно".

"Это, как пытаться изменить фундамент на уже построенном доме… Представьте как человек, всю жизнь веривший в пропаганду, реально поймет последствия, постигнет, сколько детей, гражданского населения было убито из-за пророссийской политики в регионах. Та с ума сойдет", – высказывает мнение военный хирург.

Обязанность военных — спасти жизнь других / Фото: Дмитрий Андрощук

О состоянии военных после фронта

Относительно военных "Данте" отмечает, что они защищают нашу Родину в крайне тяжелых условиях и есть определенная часть с психоэмоциональным стрессом. Это временные расстройства, и к этому нужно относиться с пониманием, говорит медик.

"Ребята, которые к нам поступают, они поступают из ада. Там непонятно, какие условия. Непонятно, как многие из них, за эти 9 месяцев не были дома ни разу. Поэтому их надо всех понимать и работать сразу, как психолог. Временные расстройства – это нормально. Главное – эти моменты пролечивать и обращаться к специалистам, не умалчивать свои травмы. Тогда все проходит по мере того, как человек лечится", — объясняет военный хирург.

Эвакуация военных / Фото: Дмитрий Андрощук

Советы гражданским

Дмитрий считает, что сейчас Украина значительно лучше подготовлена к войне и, по его словам, "на голову выше того, что было в 14 году". Как гражданам страны, воюющей уже 9-й год, врач-хирург советует непременно пройти курсы неотложной медицинской помощи и научиться пользоваться оружием.

"Прилететь может, где угодно, и эти знания нужны не для общего развития, а это жизненно необходимые вещи. Как, я считаю, жизненно необходимо для воюющей страны уметь пользоваться оружием. Как минимум, понимать, что такое оружие и понимать, как она стреляет, как за ней ухаживать, — рекомендует украинцам боевой медик и добавляет: Мне очень нравится, как говорят многие военные: "Учитесь". У вас в тылу есть время учиться".

Особенно важно научиться медицине гражданам, которые планируют приобщиться к медикам на фронте, ведь в их руках жизнь людей.

Дмитрий в свое время возглавил самый большой в Украине тренинговый центр по тактической медицине и домедицинской подготовке

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