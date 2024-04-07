Правда о контрнаступлении РФ, угроза оккупации Харькова и проект о мобилизации: громкие заявления Зеленского

Вечером в субботу, 6 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью марафону "Единые новости", в котором высказался о контрнаступлении россиян, обороне ВСУ и скандальном проекте о мобилизации.

ТСН.ua собрал основные заявления украинского лидера.

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Зеленский рассказал об оборонных линиях Украины

Зеленский подчеркнул, что на 6 апреля есть три линии обороны украинских военных сил. В некоторых направлениях фортификационные сооружения готовы на 92-98%.

"Качество и подход ко всем линиям обороны в независимости от направления — он одинаков, одинаковы стандарты. И по срокам сдачи — примерно одинаковы, но чем ближе к "горячим" направлениям — там скорее все строится, требование такое. Но примерно в один срок все будет сдаваться", — сказал он.

Глава государства привел заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что оборона Украины состоит как из "зубов дракона", так и из противотанковых заграждений.

Кремль готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных

По словам украинского президента, Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих и не факт, что она остановится на этой цифре.

"Сейчас в парламенте рассматриваются изменения в соответствующее действующее законодательство о мобилизации. Думаю, что в ближайшие недели парламент проголосует. Вопрос о россиянах – 300 тысяч, не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют", — подчеркнул он и заверил, что Украина готовится.

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Есть ли риск оккупации Харькова и угроза вторжения из Беларуси

Зеленский заверил, что угрозы оккупации Харькова и вторжения из Беларуси нет. Украина подготовила мощные оборонительные рубежи В то же время он отметил, что о небе, конечно, речь не идет, потому что противовоздушная оборона и щит для защиты харьковчан – отдельная тема.

"То, что это (Харьков – ред.) желаемая цель – россияне это не скрывают. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину. Что касается белорусского направления: то, что мы строим рубежи, это не секрет. И россияне тоже должны знать, и белорусы также или россияне на территории Беларуси также должны знать — да, здесь есть рубежи", — подчеркнул глава государства.

Контрнаступление россиян: Зеленский рассказал о проблеме, с которой столкнулись ВСУ

Зеленский признал, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиских войск на фронте. Однако он заверил, что для обороны оружие есть.

"Что касается срыва контрнаступательных действий россиян – соответствующего оружия не хватает… Работать по их военным аэродромам, работать по их самолетам, которые бьют нас ракетами, работать по их вертолетам, работать по их составам и базам – для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или соответствующее оружие. Вот этого нам не хватает. Все эти договоренности есть, но тем не менее – пока да", — сказал президент.

Сколько Украине нужно систем Patriot

Для того чтобы закрыть Украину полностью, нужно 25 систем Patriot, то есть, как пояснил Зеленский, по 6-8 батарей в каждой. В то же время, он отказался называть, сколько таких систем имеют Воздушные силы.

"Я никогда об этом не говорил, но, тем не менее, не вижу здесь секретов. Потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Системы Patriot или аналоги", – пояснил президент.

Американская система ПВО Patriot / Фото: Украинский милитарный портал

Зеленский объяснил, кто и почему затянул принятие проекта о мобилизации в Украине

Зеленский считает, что народные депутаты затянули рассмотрение нового законопроекта о мобилизации. Он признал, что некоторые нормы вызвали обсуждение в парламенте, однако достаточно уже четырех месяцев на диалог.

"Достаточно, даже уже преувеличили они (народные депутаты – ред.) с этим вопросом. И поэтому мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни. Проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. Это совершенно безответственно – то, что они делают", – отметил президент.

Что Зеленский думает о западных войсках в Украине

Зеленский считает, что призыв Украины к западным странам с предложением введения войск для участия в боевых действиях с российскими оккупантами будет иметь негативные последствия.

Он добавил, что ему неизвестны подробности обсуждения западными партнерами идеи президента Франции Эммануэля Макрона по поводу введения войск других стран в Украину.

"Для нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить нам военную помощь других государств. Общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств и они будут тормозить нам поставки те или иные", – объяснил украинский президент.