Правила безопасного отдыха на пляже: как проверить локацию для летнего досуга

Правила безопасного отдыха на пляже: как проверить локацию для летнего досуга

Полный перечень безопасных пляжей следует искать на сайте Центра общественного здоровья.

Вода рядом с десятками пляжей в Украине сейчас опасна. Центр общественного здоровья предупреждает, что химические и микробиологические показатели существенно превышают норму.

Как проверить, что пляж действительно безопасный, говорится в "Сніданку з 1+1".

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В Центре общественного здоровья сообщают, что купаться безопасно не всюду. Журналист во время прямого включения выбрал киевский пляж "Венеция". Это место отдыха имеет отличия — голубой флаг. Это означает, что зона отдыха отвечает самым высоким мировым стандартам.

Однако воды Днепра у берегов пляжа сейчас неблагоприятные, купаться там не надо. Специалисты из Центра общественного здоровья обнародовали информацию о качестве воды в украинских водоемах состоянию на начало июля. Не рекомендуется купаться около 11 пляжей Киева, среди которых "Радуга" или "Тельбин".

20 речных пляжей по всей Украине, например, городских в Прилуках или Староконстантинове. И рядом с одиннадцатью морскими пляжами — например, "Чайка" и "Прибой" в Николаеве или городской в Черноморскую.

Полный перечень можно найти на сайте Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Самые опасные пляжи Украины: где можно купаться летом

Как сообщалось, с начала июня 2021 года в Украине на воде погибло 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка. Жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, было не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения. Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.

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