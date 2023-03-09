Правила выезда мужчин за границу могут изменить: что предлагают в Раде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, изменяющий правила выезда мужчин за границу в период действия военного положения.

Что именно предлагают депутаты и какие "подводные камни" имеет законопроект, рассказал адвокат Андрей Новак в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Актуальная тема на сегодняшний день — выезд студентов за границу. Недавно, 3 числа, Верховная Рада подала новый законопроект о возможности пересечения границы не только студентам, а всем, кто имеет отсрочку от мобилизации. Сейчас большое количество категорий, имеющих право на отсрочку от мобилизации, и так имеют право на пересечение границы, но с определенными особенностями. В настоящее время предлагают предоставить такой доступ не только ранее установленным категориям, но и другим, кто имеет право на отсрочку. В частности, это студенты, родители и родственники погибших бойцов — или на нынешний стадии войны или во время АТО/ООС", — рассказал юрист.

Новак в целом положительно оценил законопроект, но обратил внимание на "определенные трудности коррупционного характера".

"Во-первых, предлагается выпускать всех военнообязанных, даже тех, которые не подпадают под категорию отсрочки, и которым раньше было запрещено пересекать границу вообще. Но предлагают выпускать при условии, что при нем только разрешение на пересечение границы. Здесь есть первая коррупционная составляющая – такие разрешения могут выдаваться за деньги не очень законопослушными представителями центров комплектования", – отметил он.

Адвокат также отметил, что "у граждан, пересекающих границу с разрешением центра комплектования, которые по идее вообще не должны были бы пересекать, есть обязанность вернуться в Украину через 30 дней, иначе их могут привлечь к уголовной или административной ответственности".

"Но какая именно это будет ответственность — пока не определено. Кроме того, от такой ответственности по факту можно будет откупиться, внеся платеж на помощь Вооруженным силам. Грубо говоря - на специальный счет, который будет создан в поддержку ВСУ. Там также указана сумма — это один размер прожиточного минимума за одну полную неделю пребывания за границей сверх установленного времени. Фактически в этой ситуации я вижу, что если раньше граждане давали деньги кому не лень, чтобы им сделали медицинскую справку, внесли в список для пересечения границы... сейчас они тем же незаконным способом могут договориться с представителями центров комплектования", — рассказал Новак.

Новые правила выезда: в чем суть

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9075, который предлагает установить новые правила пересечения границы во время войны для некоторых категорий. Автор документа – нардеп Георгий Мазурашу ("Слуга народа").

Отмечается, что ограниченная возможность выезжать за границу гражданам мужского пола "противоречит как минимум статье 24 Конституции Украины".

В частности, студенты, не подлежащие мобилизации, все равно не имеют права на выезд за границу, в то время как известны случаи о выезде отдельных лиц по особому ходатайству.

Поэтому для студентов предлагают сделать исключение. Разрешение выезжать за границу должно затронуть студентов иностранных вузов – для обучения, а также других мужчин, не подлежащих мобилизации в особый период.

Предлагается предоставить разрешение для выезда за границу на основе одного из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа.

Отдельно право гражданину Украины на въезд в Украину дает удостоверение личности на возвращение в Украину.

Военнообязанные должны предоставить письменное разрешение от ТЦК, СБУ, Службы внешней разведки (где они стоят на учете), а также письменное обязательство вернуться не позже 30 дней после выезда за границу.

Граждане Украины, военнообязанные, но не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, должны предоставить:

Письменное разрешение (согласование) на временный выезд за границу от ТЦК или организаций, где состоят на учете, или нотариально заверенная обязанность вернуться в Украину (не позднее истечения срока, на который они не подлежат мобилизации во время действия военного времени в соответствии с нормами действующего законодательства, если отсрочка от мобилизации предусмотрена на ограниченный период).

Законопроект даже предусматривает возвращение в Украину с опозданием в случае определенных уважительных причин:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия, крушения, аварии;

нахождение на стационарном лечении;

выполнение задач в интересах Украины;

другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Предусмотрено наказание за невозвращение военнообязанных мужчин до истечения срока отсрочки или указанного периода, на который давалась отсрочка.

Такие мужчины "несут ответственность в соответствии с действующим законодательством или платят штраф на счет специального фонда для поддержки ВСУ в размере прожиточного минимума для трудоспособных граждан за каждую неделю после окончания сроков возвращения во время военного положения".

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