Правила зимней рыбалки: почему на льду гибнут люди и как уберечься - советы

В Черкасской области за последние несколько дней один рыбак погиб и еще десять спасли. Как только ударили морозы любители зимней рыбалки потянулись с удочками на пруды и озера. Между тем, говорят специалисты, из-за перепадов температуры лед очень хрупок и обваливается вместе с людьми.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Рыбаки рассказали о технике безопасности и что говорят в ГСЧС

Рыбаки с удовольствием рассказывают, как тяжело доставались рыбному месту и делятся секретами, как не уйти под лед.

"Видите, бревно лежит, так по нем прошли. "Клешню" надо иметь, лед проверять, на течение не ходить, потому что там лед быстро вымывает", — говорит рыбак Виталий Ворончикин.

Виталий Ворончикин.

Вместо этого спасатели предупреждают об опасности зимней рыбалки.

"Сегодня, как вы видите, толщина льда от 2 до 7 сантиметров. Возможно и местами более тонкий, и есть более твердый лед. Рыбаки выходят и бывает пренебрегают правилами поведения на льду, не берут с собой безопасных средств для спасения: веревки, клешни", – говорит инспектор Черкасского управления ГСЧС Владислав Сидоренко.

Рыбаки же уверены, удовольствие того стоит и делятся собственным опытом выживания: "Я проваливался под лед уже много раз. Я следовал на спине. Правильно на спине. Вы ложитесь на спину расставляете руки, чтобы максимальная плоскость была и стараетесь выкатиться. И одежда у меня минимально промокающая".

На Днепре пока опасно рыбачить

Как будут спасать тех, кто презрел предупреждения и ушел под лед — спасатели демонстрируют наглядно. На берегу Днепра дежурят снегоболотоход "Богун" и катер на воздушной подушке "Пегас".

Опасность есть из-за перепадов температуры, объясняют специалисты. И этот фактор не учитывают даже опытные рыбаки.

"Имеем неустойчивые температурные показатели - несколько дней назад в области зафиксировали температуру - 16 градусов. Сегодня этот показатель - 4 градуса. Лед на водоемах области и на реке Днепр сейчас от 2 до 7 сантиметров, что является не очень безопасным для пребывания на льду", - говорят в ГСЧС.

Зимняя рыбалка

Только в течение последних дней спасатели трижды выезжали на вызовы к рыбакам. Спасли десять человек. Одного мужчину – не успели. Поэтому призывают любителей зимней рыбалки к благоразумию — подумать, стоит ли этот улов жизни.

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Напомним, в Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мине, ему ампутировало концовку.

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