Правило "двух стен" больше не работает: топ самых безопасных укрытий во время ракетных ударов
Эксперт по безопасности Игорь Молодан назвал топ самых безопасных мест во время воздушных атак.
Враг продолжает терроризировать украинские города, нанося массированные удары как ночью, так и посреди дня.
Какие объекты намного надежнее собственной квартиры и почему во время тревоги стоит искать прочные конструкции — ТСН.ua рассказал эксперт по безопасности, руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» Игорь Молодан.
Топ-1: паркинг и метро
Наиболее надежными для защиты специалист называет именно сооружения двойного назначения. Это наземные или подземные объекты(паркинги, метро, склады, подвалы), которые в мирное время используются по своему основному назначению, но во время военного положения служат официальными хранилищами.
Игорь Молодан: «Сооружения двойного назначения — это более безопасно, чем сидеть в квартире во время атаки. Я бы советовал гражданам спускаться в подземные паркинги, ТЦ, станции метро. Все, что расположено под землей — более безопасно».
По словам эксперта, если рядом нет официального бомбоубежища, обычный подземный переход может стать отличной альтернативой, которая спасет от обломков и взрывной волны.
Топ-2: подвалы домов
Одним из хороших вариантов для укрытия Игорь Молодан называет подвал монолитного дома, который обустроен под укрытие — его конструкция достаточно устойчива к повреждениям.
Однако эксперт подчеркивает, что здесь украинцы часто сталкиваются с реальной цепью проблем: не все подвалы обустроены под хранилища, а многие из них вообще закрыты, находятся в частной собственности или заброшены.
Игорь Молодан: «Власть должна постоянно проверять состояние таких помещений. А относительно пребывания во время тревоги, то конечно, что подвальное помещение более безопаснее, чем находиться во время атаки в квартире. Поэтому гражданам стоит находить такие помещения и спускаться в них во время воздушных атак, тем более, что враг бьет ракетами преимущественно ночью, а в последнее время терроризирует и днем, и ночью».
Почему нельзя прятаться в панельных домах
Специалист соглашается, что люди, которые решают пересидеть воздушную атаку в панельном доме в ванной, туалете или в коридоре — рискуют. Однако в условиях городских обстрелов это всегда вопрос вероятности. Первое, от чего защищает закрытое пространство — это обломки и разбитое стекло. Однако во время удара ракеты, этот дом просто сложится.
«Что касается случая прямого попадания ракеты в панельный дом, то здесь уже не спасет ни ванна, ни две стены, потому что они просто „сложатся“, — пояснил эксперт.
Именно поэтому эксперты в очередной раз подчеркивают: при наличии информации об угрозе применения баллистических или крылатых ракет, при первой возможности необходимо спускаться в подземные укрытия, паркинги или станции метро, поскольку прочность конструкций наземных панельных многоэтажек не рассчитана на подобные сверхмощные удары.
