Правило "двух стен" больше не работает: топ самых безопасных укрытий во время ракетных ударов

Эксперт объяснил, где прятаться во время ракетных ударов

Враг продолжает терроризировать украинские города, нанося массированные удары как ночью, так и посреди дня.

Какие объекты намного надежнее собственной квартиры и почему во время тревоги стоит искать прочные конструкции — ТСН.ua рассказал эксперт по безопасности, руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» Игорь Молодан.

Топ-1: паркинг и метро

Наиболее надежными для защиты специалист называет именно сооружения двойного назначения. Это наземные или подземные объекты(паркинги, метро, склады, подвалы), которые в мирное время используются по своему основному назначению, но во время военного положения служат официальными хранилищами.

Игорь Молодан: «Сооружения двойного назначения — это более безопасно, чем сидеть в квартире во время атаки. Я бы советовал гражданам спускаться в подземные паркинги, ТЦ, станции метро. Все, что расположено под землей — более безопасно».

По словам эксперта, если рядом нет официального бомбоубежища, обычный подземный переход может стать отличной альтернативой, которая спасет от обломков и взрывной волны.

Топ-2: подвалы домов

Одним из хороших вариантов для укрытия Игорь Молодан называет подвал монолитного дома, который обустроен под укрытие — его конструкция достаточно устойчива к повреждениям.

Однако эксперт подчеркивает, что здесь украинцы часто сталкиваются с реальной цепью проблем: не все подвалы обустроены под хранилища, а многие из них вообще закрыты, находятся в частной собственности или заброшены.

Игорь Молодан: «Власть должна постоянно проверять состояние таких помещений. А относительно пребывания во время тревоги, то конечно, что подвальное помещение более безопаснее, чем находиться во время атаки в квартире. Поэтому гражданам стоит находить такие помещения и спускаться в них во время воздушных атак, тем более, что враг бьет ракетами преимущественно ночью, а в последнее время терроризирует и днем, и ночью».

Почему нельзя прятаться в панельных домах

Специалист соглашается, что люди, которые решают пересидеть воздушную атаку в панельном доме в ванной, туалете или в коридоре — рискуют. Однако в условиях городских обстрелов это всегда вопрос вероятности. Первое, от чего защищает закрытое пространство — это обломки и разбитое стекло. Однако во время удара ракеты, этот дом просто сложится.

«Что касается случая прямого попадания ракеты в панельный дом, то здесь уже не спасет ни ванна, ни две стены, потому что они просто „сложатся“, — пояснил эксперт.

Именно поэтому эксперты в очередной раз подчеркивают: при наличии информации об угрозе применения баллистических или крылатых ракет, при первой возможности необходимо спускаться в подземные укрытия, паркинги или станции метро, поскольку прочность конструкций наземных панельных многоэтажек не рассчитана на подобные сверхмощные удары.

