Правительство назвало дату отстранения от работы невакцинированных: как это будет происходить

Правительство назвало дату отстранения от работы невакцинированных: как это будет происходить

Срок отстранения продлится до устранения причин, которые его обусловили.

Отстранять от работы невакцинированных чиновников и педагогов будут уже с 8 ноября. Это будет касаться тех работников, для которых прививки от COVID-19 являются обязательным.

Об этом 25 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: правительство назвало дату отстранения от работы невакцинированных

Отстранение будет происходить путем издания приказа или распоряжения руководителя. Делать это будут в соответствии со статьей 46 Кодекса законов о труде и части второй статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Срок отстранения продлится до устранения причин, которые его обусловили. Исключение будет касаться тех работников, которые имеют абсолютные медицинские противопоказания к проведению прививки от COVID-19.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной предвысшего, профессионального, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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