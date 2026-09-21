Правительство остановило расходы бюджета: что происходит и что будет с зарплатами и курсом гривны

Цены на бензин

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Шестой бюджет войны: Минфин остановил финансирование практически всех капитальных расходов, перенеся выплаты к концу года — под угрозой оказалось даже строительство укрытий для школ и защитных сооружений для энергетики. Один день войны теперь обходится Украине в рекордные $190 миллионов, а общая непокрытая финансовая потребность достигает десятков миллиардов долларов.

Между тем международная помощь задерживается из-за затягивания реформ в парламенте, в частности, скандального налогообложения посылок. Угрожает ли Украине неконтролируемая печать гривны, девальвация и резкий рост налогов. Детали — в сюжете журналистки ТСН Марии Васильевой.

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Война становится все дороже, а экономика все более уязвимой. Поэтому из года в год все больше своих потребностей, в том числе на оборону, Украина должна финансироваться за счет внешней помощи и заимствований.

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За эти годы подорожала война. Сейчас она стоит 190 млн. долларов в день. В то время как в 2022 году стоила 116 млн долларов в день. В то же время доходы государства не растут такими темпами, как растут расходы. Собственные ресурсы составят около 3,7 трлн. грн. Разница — 4,3 трлн грн, и ее надо покрыть будет международной помощью.

В следующем году планируют расходы на сумму более 7 триллионов гривен. Дороже всего обойдется национальная безопасность и оборона — почти пять триллионов гривен, это больше двух третей всех расходов. Следующие самые большие статьи расходов по размеру далеко позади: на втором месте соцзащита: более полутриллиона гривен направят на пенсии и различные виды социальной помощи. Третья самая большая статья расходов — обслуживание государственного долга: чуть меньше полутриллиона.

При этом потенциальные доходы бюджета приходится считать достаточно условно. Ведь российские обстрелы беспощадно уничтожают экономику. Налоговые поступления сокращаются. Например, в этом году Минфин ожидает недополучить 70 миллиардов гривен налогов. Добавило хлопот и удорожание нефти из-за войны войны США в Иране. Российские атаки и рост цен на горючее разогнали инфляцию, которая к концу года может выйти далеко за пределы прогнозируемой. Минфин надеется на то, что европейцы таки отважятся раскупорить кубышку с российскими замороженными активами. Ведь бюджет в следующем году зависит от иностранных вливаний примерно на 54%. Однако международные партнеры Украины пока подтвердили готовность профинансировать лишь менее половины — около 20 миллиардов долларов.

Верховная Рада

«На следующий год у нас непокрытая финансовая потребность — 32,6 млрд долларов. … Мы ведем с нашими партнерами переговоры по привлечению международной финансовой помощи для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Самый перспективный источник — это работа с замороженными российскими активами», — говорит Сергей Марченко.

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Сдержанный в зале парламента Сергей Марченко был значительно пессимистичнее в разговорах с депутатами за ее пределами. Он рассказал, что правительство уже остановило финансирование большинства расходов, кроме обороны и социальных расходов. Отложили даже выплаты на подготовку к зиме и планы устойчивости. К концу года перенесли 39 миллиардов гривен, которые должны были пойти на укрытия в больницах и школах и на защитные сооружения для объектов энергетики. Потому что ситуация с бюджетом плохая. В разговорах с депутатами министр финансов откровенно предупредил: если не будет денег от ЕС и МВФ, придется буквально печатать гривну, чтобы профинансировать пенсии, зарплаты военным и бюджетникам. А это приведет к девальвации гривны и еще большему росту цен. Почему же задерживается международная помощь? Потому что деньги от ЕС, МВФ и Всемирного банка теперь напрямую привязаны к реформам, которые обязалась провести Украина. А парламент 1 сентября провалил голосование за несколько таких законопроектов. В частности, вводящие НДС и таможенные платежи для посылок из-за границы.

«Цена вопроса сегодня — неполучение 4 млрд евро в сентябре. Мы должны их получить, но мы их уже не получим. Мы срочно перевнесли эти законопроекты, чтобы получить шанс получить эти средства в октябре. Вариантов медлить дальше не должно. Я очень прошу вас найти возможность поддержать законопроекты о налогообложении посылок», — говорит Марченко.

Налоги на посылки крайне непопулярная среди украинцев идея, и уже не один год она стабильно проваливается во время голосований. Аргументы ежегодно неизменны: посылки без налогов — это огромный бизнес, фактически легальная контрабанда, говорят одни. Через таможню едут фуры и бусы с контрабандой без всяких посылок, возражают другие.

«Когда из всех возможных вариантов привлечения средств в бюджет власти выбирают обложить налоги носки и нижнее белье, то это приговор этой власти! Где здесь евроинтеграция на таможне, когда у вас бусики таскают айфоны каждый день? …Когда у вас до сих пор половина игорного бизнеса в тени, давайте начнем с налогообложения носков», — говорит нардеп Руслан Железняк.

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«Это схема, защищающая себя! Это контрабандисты, которые профинансировали сопротивление указанному решению. И у них есть представители в этом зале, которые сбивают законопроект», — говорит нардеп Даниил Гетьманцев.

Конца этому спору нет и, похоже, не будет. Но сейчас депутаты оказались в растяжке: остаться сейчас без денег на оборону, зарплаты и пенсии — угроза самому существованию государства. Так что после горячих дебатов законопроекты о посылках приняли, но только за основу. А 4 миллиарда евро макрофина будут разблокированы только после окончательного утверждения.

В следующем году финансовые транши также могут задерживаться, если будут тормозиться обещанные реформы. Налогообложение посылок законы вводят только с 1 июля следующего года. Однако в бюджете уже записано в доходы 12 миллиардов гривен от этих поступлений. И это еще один риск, еще одна шаткая ножка, на которой балансируют государственные финансы. Ведь в общем-то таких теоретических доходов, под которые еще не приняты соответствующие законы в бюджете более 130 миллиардов гривен. И так из бюджета мы узнали, что в следующем году нас может ожидать увеличения налогов. В частности, НДС. В самом проекте бюджета новая ставка не вписана, но глава бюджетного комитета предположила, что его могут увеличить на 1 процент.

«Более 131 млрд грн запланированных доходов появятся только, если парламент примет определенные законопроекты. К примеру, если увеличение НДС на 1 п.п. и акцизы на 4 п.п. Кроме того, если Рада продолжит действие налога на прибыль банков в размере 50%, а президент подпишет закон о налогообложении цифровых платформ, бюджет сможет получить 52,5 млрд грн, это уже заложено в бюджет», — объясняет нардеп.

Все эти теоретические увеличения налогов и вписывание потенциальных доходов еще будут предметом дискуссии перед первым чтением бюджета, запланировано оно на конец октября. Однако, независимо от депутатских правок, уже очевидно, что бюджет в следующем году будет еще больше напоминать малое одеяло: как его ни натягивай, а все равно ноги или уши будут мерзнуть.

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