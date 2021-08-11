Правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации: что запрещено

Адаптивный карантин будет действовать до 1 октября.

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Решение приняли на заседании 11 августа. К слову, ранее карантин был продлен до конца лета — 31 августа.

ТСН.ua собрал информацию об ограничениях, которые сейчас действуют на территории страны.

Во время адаптивного карантина в Украине действуют четыре зоны: "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая". Сейчас во всех регионах действуют нимменее строгие ограничения "зеленого" уровня. По словам премьера Дениса Шмыгаля, пока эпидемическая ситуация контрольованна, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций и тяжелых больных с COVID.

"Зеленая" зона карантина

Во всех регионах обязательное требование — это соблюдение социальной дистанции и масочный режим в общественном транспорте и общественных местах.

В "зеленой" зоне действуют следующие правила:

перевозки пассажиров на местах для сидения,

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на пять квадратных метра или с наполнением на две трети мест,

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на 50%,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Из-за распространения штамма "Дельта" страна ужесточила правила въезда. В конце июля правительство приняло решение о возвращении ПЦР-тестирования на COVID для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы. Упрощенная система въезда будет действовать только для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Если украинец имеет по меньшей мере одну прививку, он может избежать самоизоляции. Иностранцам нужно — две прививки.

"Желтая" зона карантина

Вся территория страны вернется на этот уровень, если в течение трех дней подряд один из признаков будет по всей Украине. В частности, это количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней более 75 или количество ПЦР-тестирования и экспресс-тестов в течение последних семи дней на 100 тыс. населения менее 300.

На "желтом" уровне будут действовать следующие ограничения:

масочный режим и социальная дистанция;

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 4 квадратных метров.

"Оранжевая" и "красная" зоны карантина

На "оранжевом" уровне нет обязательных дополнительных ограничений, но их может вводить по своему усмотрению местные власти. Они вводятся, если загрузка коек составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях. Усиливается карантин на этом уровне также тогда, когда тот или иной регион приблизился по показателям к "красныму" уровню. Его вводят, когда речь идет о вспышке заболеваемости.

Кроме усилений, которые есть на предыдущих уровнях, на "красном" запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Здесь разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Кроме того, отныне могут работать и учебные заведения. Впрочем, условие для этого — вакцинация 80% педагогов. Это может касатся других заведений, в частности, кинотеатров и театров, пообещал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, как сообщалось, все регионы Украины по состоянию на 9 июня перешли в "зеленой" зоне карантина. За два дня до этого, 7 июня, Кабинет министров ослабил карантин в Украине: сняли ограничения по работе заведений. В частности, кафе, рестораны, другие питания смогут работать без временных ограничений, а также разрешено проведение банкетов, корпоративов, мастер-классе, публичных событий и тому подобное.

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