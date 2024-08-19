Правительство Шольца хочет ограничить военную помощь Украине: что об этом говорят в Германии

В Германии отреагировали на намерения немецкого правительства ограничить военную помощь Украине. Все деньги на 2025 год уже законтрактованы. Новые заявки на военную помощь Украине канцлер Олаф Шольц отдал приказ отменять.

О таком решении правительства рассказала немецкая пресса. Объясняют необходимостью экономии. Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал это решение.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Жесткая критика намерения немецкого правительства сократить военную помощь для Украины звучит в Германии. О плане руководства страны ограничить военную помощь Украине накануне рассказала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета ссылается на письмо немецкого министра финансов Кристиана Линднера министру обороны и главе немецкого МИДа. В нем министр финансов предупреждает, что дополнительной военной помощи Украине в 2025 не будет и чтобы министерства придерживались ограничений. Проект бюджета предусматривает 4 миллиарда евро на 2025 год, однако эти деньги уже полностью законтрактованы. Из-за этого Берлин отказывается отправить в Украину дополнительную систему ПВО IRIS-T, которую здесь пообещали после обстрела детской больницы «Охматдет». Теперь немецкое правительство решило, что финансировать эту систему ПВО уже не может. Планы немецкого правительства критикуют и в оппозиции, и провластных партиях. Так председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер из партии Союз 90/Зеленые сказал газете ФАЦ, что такое решение не соответствует серьезности ситуации.

Робин Вагенер прокомментировал ситуацию

«Создается впечатление, что мы собираемся пожертвовать миром и свободой ради того, чтобы остаться без долгов. Речь идет не только о внешнеполитической поддержке Украины. Россия уже давно ведет гибридную войну против Германии. Покушения на убийства в Германии, кибератаки и диверсии угрожают безопасности Германии», - заявил он.

Сам министр финансов, комментируя проект бюджета, который правительство уже передает на рассмотрение немецкому парламенту, признавал, что дискуссии были очень изнурительными. Да и немецкая пресса писала о возможности распада правительства, так коалиционные партии ссорились из-за бюджета.

Когда немецкое правительство, чтобы не ссориться, решает сократить новую помощь Украине, это вредит и Германии - убежден эксперт по международной политике фракции ХДС-ХСС Норберт Реттген, об этом он написал на платформе X.

Олаф Шольц

Поручение министру финансов не выделять денег на дальнейшую военную помощь Украине предоставил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет газета. В правительстве комментируют, что Украина без денег на войну не останется, потому что они будут поступать с процентов замороженных активов российского Центробанка. Правда, этот процесс имеет юридические казусы и будут ли эти деньги — пока гарантии нет. Проект бюджета еще рассмотрит немецкий парламент, когда вернется с летних каникул.

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