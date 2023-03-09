Правнук воина УПА и художник, ставший успешным командиром: на Прикарпатье тысячи людей прощались с "Да Винчи"

В Прикарпатье сегодня прощаются с легендарным командиром украинского войска Дмитрием Коцюбайлом на псевдо "Да Винчи". На фронт он ушел сразу с Майдана — 18-летним парнем, и создал одно из самых боеспособных подразделений ВСУ. Первым из добровольцев получил высшую государственную награду – звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды". Погиб 7 марта в боях за Бахмут, говорится в ТСН.

С героем люди прощались на коленях тысячи людей, которые ехали даже из отдаленных городов и поселков, чтобы отдать герою последнее уважение. Люди шли, без преувеличения, нескончаемым потоком. Пришли не только родные, любимая, друзья и собратья Дмитрия – такое впечатление, что съехалось все Прикарпатье. Настолько ему благодарны за то, что он сделал для Украины.

Прощаются с Героем в Бовшеве, где он ходил в школу, а его родное, небольшое село Заднестрянское, рядом. Там все еще живут его мама, она сейчас тяжело болеет, бабушка, брат и 3 сестры. В последний раз, говорят односельчане, с Дмитрием Коцюбайлом виделся на Рождество. Многие удивляются, как из мальчика, который имел творческую натуру и мечтал стать художником — отсюда и его позывной "Да Винчи" — вырос боевой командир-легенда, овладевший почти всеми видами оружия и создавший одно из самых боеспособных украинских подразделений "Волки да Винчи". Сказались гены — прадед Дмитрия Коцюбайло воевал в УПА. “Здесь мы все националисты. Потому что нас так воспитывали родители, прадеды”, — говорят знакомые командира.

Собратья "Да Винчи" немногословны, врагу за смерть командира обещают ответить на поле боя. "Он был художник войны. Это было его дело. Он понимал, что должен быть тем лидером, который вел не только наше подразделение вперед, которое давало силы всем подразделениям, которые были вокруг нас”, — говорит собрат.

“Волки будут мстить. Для того у них наш командир дал клыки, чтобы они могли воевать, сколько смогут. До победы». – говорят бойцы.

После церемонии прощания и панихиды в цепь тело Да Винчи повезли в Киев, где завтра его похоронят.

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