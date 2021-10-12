Право на корону "Мисс Украина-2018" пытается вернуть титул, утраченный из-за материнства

Вероника Дидусенко подала в суд на организаторов конкурса красоты.

Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко, которую лишили короны и титула из-за того, что она скрыла от оргкомитета конкурса свое замужество и рождение ребенка, собирается вернуть себе титул. Девушка подала в суд на организаторов украинского конкурса красоты.

Об этом говорится 12 октября в сюжете ТСН.19:30.

О своем решении обратиться в суд Дидусенко объявила в пятизвездочном отеле столицы, где созвала пресс-конференцию. Победительница конкурса красоты уверяет, что корона ее не интересует, а делает она это для того, чтобы через суд доказать — материнство или брак не должны быть препятствием для участия в конкурсе.

"Мой иск — не про корону победительницы конкурса красоты, он — о правах матерей. Мы хотим, чтобы 4 основных конкурса — "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" — отменили правила, дискриминирующие женщин за их семейным статусом", — утверждает она.

Три года назад Вероника Дидусенко победила в конкурсе красоты "Мисс Украина-2018". Но на следующий день после победы выяснилось, что она скрыла от организаторов, что была замужем и имеет ребенка. По действующим правилам конкурса, она не имела права принимать в нем участие. Ее лишили титула и отобрали корону.

Адвокат Дидусенко уверяет, что в договоре, который подписывала его подопечная, не было информации относительно брака и детей участницы. Поэтому считает ее дисквалификацию не законной. Иск по этому поводу будет рассматривать Печерский суд столицы.

Между тем Виктория Киосе, которая в 2018 году возглавляла конкурс красоты "Мисс Украина" уверяет, что в договоре было отмечено, что участница должна быть не замужем и без детей. Мол, эти правила одинаковы для всех конкурсов красоты во всем мире и действуют они уже 70 лет.

Желание Дидусенко изменить эти правила она называет пиаром. По ее словам, конкурс красоты — это не политическая площадка, бороться за права матерей нужно в других местах. "Это просто желание как-то о себе напомнить", — считает Виктория Киосе.

Победительница конкурса "Мисс Украина-1993" Ирина Барабаш тоже считает, что ничего менять в его проведении не нужно, поскольку он является уникальным именно благодаря собственным правилам. И замечает, что существуют альтернативные конкурсы, где не существует ограничений на замужество. "Хочешь участвовать в конкурсе — езжай на "Миссис". Они также высокого уровня", — убеждает она.

Все конкурсы красоты в мире — частные. Поэтому каждый организатор имеет право придумывать свои правила. Изменить их, по мнению победительницы "Мисс Украина" в 1995 году Влады Литовченко, будет крайне трудно. К слову, когда она победила в конкурсе, у нее тоже уже был ребенок, но на участие в международном конкурсе она не претендовала.

"Я думаю, это невозможно. Организация, в которой четко прописаны устав и правила для участников, ничьи права не ограничивает", — говорит она.

Однако, Вероника Дидусенко утверждает, что жалоба на украинском конкурс — лишь первый шаг. Положительное решение украинской Фемиды может стать прецедентом, который позволит через суд изменить правила международных конкурсов.

Новости Украины: Вероника Дидусенко, у которой забрали титул "Мисс", собирается его вернуть

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