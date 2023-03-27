Право постить лифтолуки в поддержку украинцев немецкий стилист готовится отстаивать в суде

Берлинскому стилисту Франку-Петеру Вильде, который ежедневно поддерживает Украину новой фотографией в соцсети, пытаются это запретить. Недавно мужчина получил письмо, в котором пишут, что на него донесли, и теперь администрация дома запрещает ему делать фотографии в лифте. Берлинец обратился к адвокатам, потому что убежден, что законных оснований для запрета нет, а работе лифта он никогда не мешал, говорится в ТСН.

На странице Франко в инстаграмме уже сотни фотографий в поддержку Украины. Каждый день он выкладывает новое креативное и яркое фото. Франк переживает за победу Украины, а фотографию с ним хотят уже многие украинцы. Поэтому неожиданно получив запрет на фотографирование в лифте мужчина был ошеломлен. “В письме стоит, что администрации дома “донесли”, что я провожу в лифте неправдую видеосъемку и делаю фотографии и они хотят мне сообщить, что это не “мой лифт” ”. Я подумал, извините, конечно, это не мой лифт, но я пользуюсь им, которые и другие, и в лифте есть зеркало, и я фотографирую себя в зеркале, как и миллионы других людей в мире”, — говорит мужчина.

В письме администрация дома сообщает, что если Франк не прекратит фотосессию, на него подадут в суд. Мужчина в доме живет уже более 10 лет и давно делает лифтолуки с политическим подтекстом. Говорит, что никогда не блокировал работу лифта, не получал жалоб и хорошо общался с соседями. Поэтому получив жесткое письмо на канцелярском языке был шокирован. “Я попытался спокойно поговорить с администрацией, но человек там вообще не был настроен на разговор. Мне сказали, знать ничего не знаю, я вам запрещаю. Я говорю – извините, я не думаю, что имеете право мне запрещать. А мне такие – да, я могу запретить и уже запрещаю! Я действительно хотел уладить все спокойно, но услышав такое сказал – хорошо, хорошего дня, и ушел”, — говорит Франк.

Он уже обратился к адвокату, но все еще надеется уладить конфликт. Впрочем, говорит, запретить себе фото для поддержки Украины он не позволит.

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