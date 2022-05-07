"Право вето привело к параличу ООН": украинский дипломат назвал альтернативой U-24

Право вето в Совбезе ООН – это блокировочный механизм коллективной безопасности, который привел к полному параличу Организации. Альтернативой структуре ООН может стать предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским орган коллективной безопасности U-24.

Первые 15 лет существования Совбеза ООН право вето использовал только Советский Союз, блокируя всю систему коллективной безопасности.

Об этом в эфире ток-шоу "Ночной Дозор" на телеканале 1+1 заявил экс-постпред Украины в ООН, дипломат Владимир Ельченко.

"С 1946 по 2022 год СССР, а затем Россия, применили право вето примерно 120 раз. Это примерно столько же, сколько использовали право вето все другие постоянные члены Совбеза ООН. Именно это право – это и есть блокирующий механизм коллективной безопасности, который привел к полному параличу ООН", – рассказал дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году Россия таким образом заблокировала и расследование аннексии Крыма, и создание международного трибунала по сбитому "Малайзийскому боингу".

"С 2014 года по сегодняшний день Россия заблокировала 20 решений Совбеза ООН", — подсчитал Ельченко.

Он поддержал идею Зеленского о создании нового формата органа коллективной безопасности U-24. Дипломат рассказал, что это сложный процесс, но именно это может стать прототипом структуры, которая хоть и не заменит ООН, но по крайней мере создаст альтернативу, что будет работать.

"НАТО и ЕС появились как альтернативные и региональные союзы, роль которых за последние годы сильно возросла. Затем появилась охватившая Европу ОБСЕ, и некоторое время они справлялись с региональными конфликтами на их просторах. Но всему пришел конец с захватом Крыма и полномасштабным вторжением России в Украину. Я скажу неприятную вещь нашим партнерам, но в 2015-2016 годах Франция и Германия как члены Совбеза ООН заблокировали резолюцию о введении мироворотцев ООН на Донбасс", — рассказал Ельченко.

Журналист Евгений Кусин дополнил слова дипломата фактами о том, что в эти же годы, несмотря на запрет на поставку вооружения в Россию, именно Франция и Германия продавали РФ прицелы, системы наведения и ночного видения для вертолетов и танков.

ООН – не работает! Что делать Украине? Разговор с легендарным дипломатом Ельченко

Напомним, еще в марте Зеленский в выступлении перед Конгрессом США отметил необходимость создания нового оборонного союза U24, поскольку действующие институции слишком медленно реагируют на агрессию.

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