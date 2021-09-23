Правоохранители обнаружили место засады нападающего на Шефира, а к поискам оружия задействовали водолазов

В полиции утверждают, стрелок выбрал дешевое оружие.

Правоохранители по делу нападения на Сергея Шефира выясняют, когда и как пули завезли в Украину — так смогут выйти на след исполнителей покушения на убийство. Именно так сейчас квалифицируют нападение на Сергея Шефира.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Через сутки после стрельбы вдоль дороги так же натянуты ленты, а на обочинах полицейские авто. Весь вечер и утро силовики продолжали работать на окружающих лесополосах.

Правоохранители смогли установить место, где находился злоумышленник. Отсюда прекрасно видна дорога в обе стороны. Можно было издалека идентифицировать авто, следить за ним и что хуже всего — вести прицельный огонь.

В полиции утверждают, стрелок выбрал дешевую оружие. Хотя она была не снайперской, а автоматической — такие методы злоумышленники нередко применяют. В свое время именно так обстреляли авто Амины Окуевой. Во время него чеченская военная-доброволиця погибла. В ГПУ не сомневаются, что нападение было четко спланировано.

Правоохранители и сегодня продолжают поиски оружия с которого стреляли в авто Сергея Шефира. Уже известно, что пули, которыми обстреляли машину Шефира, изготовленные в Венгрии, и в Украине их почти не применяют. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел. Сейчас правоохранители выясняют, когда и как пули завезли в Украину. Так смогут выйти на след исполнителей покушения на убийство. Если же удастся найти оружие, то не исключено, удастся выйти и на след возможного убийцы, в частности, благодаря части его ДНК. Именно так случилось, когда полиция нашла оружие, из которого стреляли в авто Амины Окуевой.

Фото Александра Романюка/ТСН

Сейчас полиция проверяет лесополосы рядом с местом преступления. А уже после обеда с водолазами начнут поиски в водоемах рядом.

Покушение на Шефира: правоохранители выясняют, когда и как пули завезли в Украину

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