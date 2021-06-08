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Правоохранители разоблачили "крота", передававшего секретную информацию СНБО врагу

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Правоохранители разоблачили "крота", передававшего секретную информацию СНБО врагу

unian

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Сотрудники СБУ разоблачили сотрудника, который передавал вражеской разведке данные работы Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится 7 июня во сюжете ТСН.19:30.

Оперативники СБУ выяснили, что сотрудник аппарата СНБО на протяжении длительного времени собирал и передавал иностранным кураторам информацию закрытого характера. Прежде всего заказчиков интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По информации в СМИ, задержан бывший руководитель Управления по вопросам безопасности в экономической и социальной сферах. В СБУ эту информацию СМИ не подтверждают, впрочем и не опровергают.

"Он имел допуск к государственной тайне, а это работа с информацией, которая имеет степени секретности "совершенно секретно" и "секретно". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет", — рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Новости Украины: сотрудники СБУ разоблачили "крота" в СНБО, который сливал закрытую информацию

Новости Украины: сотрудники СБУ разоблачили "крота" в СНБО, который сливал закрытую информацию

Напомним, что с 2014 года украинские судьи вынесли не менее 40 приговоров за государственную измену.

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