Правоохранители в Харькове объяснили, как разыскиваемый Интерполом турок, сумел сбежать из суда

Правоохранители в Харькове объяснили, как разыскиваемый Интерполом турок, сумел сбежать из суда

Человек пришел в суд без сопровождения, поэтому охраны у него во время суда не было.

В Харькове полиция разыскивает мужчину, который сбежал из зала суда прямо после объявления о мере пресечения. 47-летний гражданин Турции — подозреваемый в мошенничестве и еще и находится в международном розыске.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Судили 47-летнего гражданина Турции, его разыскивал Интерпол за мошенничество в особо крупных размерах в Германии. Поэтому, когда иностранец засветился в Харькове, его задержали и посадили под домашний арест. Эту меру вчера и обжаловала областная прокуратура. Настаивали, чтобы мужчину отправили в СИЗО, а в дальнейшем — экстрадировали в Германию. Это требование судьи удовлетворили. Но поскольку турок пришел в суд без конвоя и без наручников, так как не был арестован, то побежал из зала после оглашения решения.

«Когда судья понимает, что планируется избранное пресечения в виде содержания под стражей, он должен, по инструкции, обеспечить наличие конвоя. Насколько мне известно, работники конвойной службы пришли, но после того, как лицо убежало», — сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

В первую очередь правоохранители взялись обследовать железнодорожные вокзалы и аэропорт. Поиски продолжаются и сейчас, но пока безрезультатно.

Полиция открыла уголовное производство. Уже за побег иностранцу грозит до 5 лет тюрьмы.

Новости Украины: в Харькове полиция разыскивает иностранца, который убежал из зала суда

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