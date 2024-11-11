Православная церковь Украины канонизировала святого: что известно о Елисее Плетенецком

Православная церковь Украины канонизировала Елисея Плетенецкого — наместника Киево-Печерской Лавры, скончавшегося 400 лет назад, считается одним из величайших защитников украинского православия.

Как удалось отыскать могилу святого, а еще для чего он построил бумажную фабрику недалеко от Киева, узнавал корреспондент ТСН Александр Загородний.

Что известно о Елисее Плетенецком

Украинцы имеют нового святого - Елисей Плетенецкий. Он умер 400 лет назад, жил и работал в Киево-Печерской Лавре. Он был не только архимандритом, но и человеком, который купил, перевез и построил здесь типографию, в которой издавали книги на староукраинском языке. А еще он помогал старикам, немощным, кормил сирот.

Именно наместник Лавры Елисей Плетенецкий более 400 лет назад отремонтировал и отреставрировал главный храм - Свято-Успенский собор. Здесь его похоронили в начале 17 века и здесь его канонизировали.

Решение священного синода зачитывает митрополит Винницкий и Барский Симеон: "Акт о канонизации архимандрита Киево-Печерской Лавры Елисея Плетенецкого. Пастыря и боголюбивого монаха, которого современники называли светильником и хранителем церкви, веры и учителем монахов, кормильцем вдов и сирот, отцом не только для Лавры, но и для всего народа".

Именно после этих слов Елисей Плетенецкий официально святой. Ему можно молиться. Канонизация - это всегда большое святого для церкви. На торжествах сотни священников, с десяток митрополитов и аж 2 хора. Такое даже здесь в Свято-Успенском соборе услышать можно не часто.

В Украине канонизировали еще одного святого

Удивительным образом сохранилась могила Плетенецкого, его похоронили под стенами собора, но когда храм расширяли, могила оказалась внутри. Сохранилась даже могильная плита. Елисей Плетенецкий не только построил Лаврскую типографию, которая до сих пор работает на том же месте, а еще построил первую в центральной Украине бумажную фабрику в Радомышле, чтобы было на чем печатать.

"Мы восстанавливаем нашу историческую память, чтим тех, кто действительно принимал деятельное участие в развитии этого центрального монашеского центра нашей поместной украинской православной церкви", - сказал митрополит ПЦУ Епифаний.

В ПЦУ также освятили иконы

Еще одно знаменательное событие - в Свято-Успенском соборе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил иконы. Их нарисовал афонский Иеромонах Лука, тот самый, который писал для Украины Томос. Сразу же после освящения к ним прикладываются верующие.

"Там эти иконы длительное время были в храме, где монахи перед ними молились, то есть мы можем сказать, что они имеют чудодейственную силы в том, что афонскими монахами были освящены этими монахами", - говорит архимандрит Авраамий, наместник Киево-Печерской Лавры.

У ТСН есть уникальные кадры, как эти 300 килограммовые иконы со святой горы Афон доставляют в Украину. Сначала морем, потом 2 тысячи километров по дорогам Греции, Болгарии и Румынии. А вот киоты - рамы, изготавливали уже наши мастера с Волыни. Сотрудники Национального заповедника Киево-Печерская Лавра дали добро на установку икон, говорят все канонично и уместно.

Иконы доставили с горы Афон

А вот где делись иконы, ранее висевшие здесь, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры? Они там были, чуть поменьше и не афонские, но были. Священники московского патриархата, когда уходили из Лавры, их сняли и увезли.

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