Православный календарь на июль 2021 года: когда и что праздновать

Православный календарь на июль 2021 года: когда и что праздновать

В июле продовжеться Петров пост, а на 28 число приходится День крещения Киевской Руси.

Июль — очень урожайный месяц на православные праздники. Первая треть июля — продолжение Петрового поста (до 12 июля), но он не такой строгий, как Великий, и если выпадает храмовый или другой церковный праздник, ограничения ослабляются.

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Например, Рождество Иоанна Предтечи — это среда (7 июля), когда обычно пост строгий, но большой праздник, когда церковь разрешает есть рыбу и употреблять церковное вино.

Кроме того, в июле православная церковь празднует свое рождение — крещение Киевской Руси. Этот праздник установлен в день равноапостольного князя Владимира (28 июля), который ввел на Руси православную веру.

7 июля, среда — Рождество Иоанна Предтечи. Святой Иоанн Креститель — огромная фигура в христианстве, потому что именно с его пророчеств началась история Иисуса Христа. Он предсказывал явление Господа, крестил людей в реке Иордан, и сказал, что скоро придет Тот, Кто гораздо важнее него и будет крестить людей Духом Святым. Именно Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан, после чего состоялось второе явление Троицы и началась трехлетняя миссионерская деятельность Иисуса Христа на земле. Поэтому святого Иоанна называют Предтечей. Это наиболее почитаемый святой после Богородицы. Даже Спаситель говорил о нем: "Истинно говорю вам: из рожденных женами не было никого большего Иоанна Крестителя".

Праздник Иоанна Предтечи совпадает с языческим праздником Ивана Купала. Поэтому на наших землях давно девушки и парни утром ходили в церковь на службу, а вечером прыгали через огонь и пускали венки по воде, чтобы узнать свою судьбу.

В этот день пост ослабляется, разрешается употреблять рыбу, употреблять церковное вино. Но главное, особенно всем Иванам, которые в этот день празднуют День ангела, прийти в церковь на богослужение и помолиться, поблагодарить своего святого за помощь.

11 июля, воскресенье — последний день Петрового поста.

12 июля, понедельник — день апостолов Петра и Павла. День ангела Петра и Павла. Эти апостолы считаются первоверховными за свой вклад в развитие христианства. Чтобы вспомнить их подвиг служения, и введен Петров пост.

Петр был одним из самых любимых учеников Иисуса Христа, и хотя трижды успел предать своего Учителя, но искупил свою вину перед Ним, извинился, за что Христос благословил его на миссионерскую проповедь миром.

Павел родился на 30 лет позже и не видел Христа во времена Его жизни. К тому же, сначала был фарисеем и преследовал христиан, но впоследствии стал лучшим проповедником христианских ценностей.

В "день Петра" издавна по традиции в храм приходили с цветами и венками, в которые вплетен мак.

13 июля, вторник — Собор 12 апостолов. По церковной традиции после большого праздника совершается попразднство в честь людей, которые принимали непосредственное участие в событиях. Так, после праздника Петра и Павла церковь вспоминает подвиги всех 12 учеников Христа, которые стали первыми апостолами — Андрей, Петр, Иоанн, Марк, Яков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Иуда и Симон.

Они получили от Бога дар Святого Духа (Праздник Троицы) и разошлись распространять Евангелие и строить церкви во всем мире.

15 июля, четверг — Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В 4 веке была найдена риза Богородицы, которую Дева Мария перед своим Успением подарила одной доброй женщине. Риза передавалась из поколения в поколение в семье этой женщины, пока в 4 веке рассказ о ней и чудесах, которые случались после молитв у ризы, не дошли до императора Льва и патриарха Константинопольского Геннадия. В честь этой святыни во Влахерне был построен храм. И в 458 году патриарх с должным торжеством перенес священную ризу в новый храм.

24 июля, суббота — равноапостольной княгини Ольги, День ангела Ольги.

Ольга стала первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство. После крещения она прожила еще 10 лет и была похоронена по христианским традициям. Ее внук — святой князь Владимир — считается крестителем Киевской Руси. Он перенес мощи своей бабушки в Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы — первый каменный храм Древнерусского государства. С тех пор Ольгу почитали, как святую.

В этот день женщины с именем Ольга празднуют именины, или День ангела: благодарят святую в молитвах, идут в храм и ставят свечи, пишут записочки с молитвами за близких и родных.

26 июля, понедельник — Собор архангела Гавриила. Празднуется дважды в год — на Благовещение (в апреле) и 26 июля. Считается, что июльское празднование установлено в честь открытия храма архангелу Гавриилу в Константинополе.

Архангел Гавриил был послан Богом на землю, чтобы рассказать Захарии и Анне о рождении Девы Марии. С детства Архангел Гавриил сопровождал Деву Марию в храме, именно он в свое время сообщил Богородице о рождении у нее Иисуса Христа. Он являлся Иисусу Христу в Гефсиманском саду накануне Голгофы и утешал его. Также именно Архангел Гавриил возвестил женщинам-мироносицам о воскресении Христа.

Имя Гавриил переводится как "сила Божия", "твердь Божия".

28 июля, среда — день памяти равноапостольного князя Владимира, день Крещения Киевской Руси. Именно князь Владимир в 9 веке установил православную церковь главной религией. Согласно летописям, в 986 году в Киев пригласили миссионеров 4 выдающихся церквей — из исламской Булгарии, католической Германии, июдейской Хазарии и православной Византии.

Владимир выбрал православную веру с ее роскошными религиозными обрядами.

С 988 года, после своего крещения в Византии, князь Владимир начал крестить киевлян в притоке Днепра, в реке Почайной, строить церкви на прежних капищах языческим богам.

Первая православная церковь на Руси Десятинная, в честь Успения Богородицы, стала главным храмом того времени, символом победы христианства над язычеством. Именно в ней князь Владимир похоронил свою бабушку — княгиню Ольгу, в память о ее духовной мудрости.

Именно поэтому 988 год считается годом крещения Киевской Руси в день памяти равноапостольного князя Владимира.

В этот день в церквях происходит праздничная литургия.

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