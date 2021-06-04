Православный календарь на июнь 2021 года: когда Вознесение и Петров пост

Июнь богат на православные праздники.

Первый месяц лета 2021 богат на православные праздники — от Вознесения до Троицы и Дня Святого Духа. Завершается июнь в этом году Петровым постом (28 июня).

10 Июня, четверг — праздник Вознесения Господня. Посвященное встрече Иисуса Христа с учениками через 40 дней после Пасхи. Именно тогда Господь благословил учеников путешествовать по миру и проповедовать Евангелие. А также сообщил, что вскоре сойдет на них Дух Святой, и к тому времени повелел не уходить из Иерусалима. Вознесение Господа на небо произошло после разговора с учениками на Елеонской горе. Иисус поднялся на небо, и облака отнесли его в обитель Отца Небесного. Ученики вернулись в Иерусалим, ожидая Духа Святого, который завещал Иисус Христос.

В этот день желательно посетить храм, исповедоваться и причаститься.

11 июня, пятница — День святого Луки исповедника (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симферопольского. Святой Лука был врачом, выдающимся хирургом, экспертом по вопросам гнойной хирургии. После революции 1917 года начал открыто исповедовать православную веру, стал священником, за что был осужден и отбывал изгнание до начала Второй мировой войны. Даже в больницу он приходил в наряде священника, оперировал только после молитвы у иконы, которая была вместе с ним на операциях.

19 июня, суббота — Троицкая родительская суббота. Накануне праздника Троицы в храмах совершается поминовение умерших, которые исповедовали православную веру. Верующие приносят в храм панихиду — пожертвование (хлеб, муку, масло, печенье). Заказывают молитвенный память, пишут записки за упокой ставят свечи на панихидный столик. После богослужения пожертвование раздается нуждающимся и служителям храма.

20 июня, воскресенье — Троица, День Святой Троицы, Пятидесятница (в народе — Зеленая неделя). На 50 день после Пасхи произошло ожидаемое сошествие Святого Духа на апостолов, как и завещал Иисус Христос. Это двойной праздник. Оно объединяет славу Пресвятой Троицы (Отца, Сына и Духа Святого) и славу Духа Святого, сошедшего на апостолов. Троица — одна из главных тайн сути Бога.

На Пятидесятницу церковь и жилье украшают цветами и ветвями деревьев, а также на богослужении все верующие традиционно стоят в храме с цветами. Зелень и цветы на Троицу символизируют силу Животворящего Духа и цветущую красоту мира, которую даровал нам Бог.

На вечерней службе в воскресенье на Троицу начинается празднование Дня Святого Духа. Верующие на коленях читают трогательные молитвы святого Василия Великого. В этих молитвах исповедуют грехи перед Богом и просят милости ради Великой Жертвы Сына Божьего — дарить Духа Утешителя. А еще — молятся за умерших братьев и сестер, которых Господь удерживает рядом с Собой.

21 июня, понедельник — День Святого Духа, Духов день, Богодухов день. Попразництво Троицы посвящено Духу Святому, Утешителю, которого завещал своим ученикам Иисус Христос. Дух Святой сошел на учеников в виде огненных языков, которые остановились на каждом. После чего ученики стали говорить языками, которых никогда не знали. Огненные языки в Евангелиях — символ пылкой проповеди, слов во славу Божию, которые сжигают грехи, освещают и согревают человеческие души. Дух Святой — это третья часть триединого Бога, вместе со Отцом и Сыном, поэтому неразрывен с символом Троицы.

25 июня, пятница — праздник преподобного Онуфрия, 33-летия возрождения Киево-Печерской лавры. Преподобный Онуфрий был отшельником. 60 лет прожил в Египетской пустыне, молясь Богу. Имел дар пророчества. Помогает тем, кто выбрал монашеский путь, служителям церквей и тем, кто желает всю свою жизнь посвятить Богу и молитве.

25 апреля - День тезоименитства Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Для всех монахов, которым является и Блаженнейший Онуфрий, тезоименитство — второй день рождения.

Кроме того, 25 июня — день возрождения Киево-Печерской лавры. Лавра была закрыта для богослужений с 1961 года и долгое время оставалась музеем. В этот день в храмах Лавры продолжаются праздничные богослужения в память этого события.

27 июня, воскресенье — Заговенье на пост, День всех святых. Последний день накануне Петрова поста. День всех святых — день поминовения всех святых, прославленных Богом и церковью. Многие из них даже не оставили имен, поэтому церковь чтит их в один день, объединив все их добрые дела. Святые — пример жизни для верующих. Биографии святых, известных миру в настоящее время, собраны в 12-томное издание "Жития святых".

28 июня, понедельник — начало Петрова поста. Петров пост, или апостольский пост, один из небольших и продлится до 12 июля — праздника апостолов Петра и Павла. В Петров пост нельзя употреблять мясные, молочные продукты, а также яйца, надо отказаться от плохих привычек, не употреблять алкоголь. Петровым пост называется в память апостола Петра и других учеников Христа, которые несли миру Евангелие, за что постоянно поддавались гонениям, были жестоко замучены и убиты язычниками.

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