Правый берег Киева остался без света: киевляне жалуются на темноту даже без «чрезвычайных ограничений»

Жители Киева жалуются на отключения света / © Associated Press

Реклама

В ряде районов Киева жители жалуются на длительное отсутствие электричества. Несмотря на официальные сообщения об отмене чрезвычайных ограничений, люди остаются без света и связи.

В одном из районов Киева сообщают о блэкауте районного масштаба. В столичной Борщаговке отключилось электричество в ряде многоэтажных домов. Жители Святошинского района остаются без электричества с самого утра. На отсутствие света жалуются жители нескольких улиц.

Реклама

Жительница дома на улице Дмитрия Чижевского рассказала, что в доме весь день нет электричества.

Реклама

«Никто не объясняет, что произошло»

«Я обычная учительница, но сегодня практически не смогла провести дистанционное занятие. Свет отключился, мобильная связь пропала. Нам никто не объясняет, что произошло и когда восстановят электроснабжение», — рассказала ТСН.ua киевлянка Ольга.

Она добавляет, что её зарплата не позволяет приобрести генератор или зарядную станцию. О проблемах с отсутствием света сообщают и жители дома на улице Зодчих. Света там нет целый день, и люди просто остались без связи. На улице Гната Юры тоже отсутствует электроснабжение — как сообщают жители, света нет во всем жилом квартале.

«Гнат Юры, с 7 утра нет света», — пишет Яна Биленко.

Жители улицы Симиренко говорят, что у них тоже нет света, но только с 15:00 — там отключение плановое.

Реклама

Что говорят в КМВА и КМДА

СайтТСН.ua обратился за разъяснениями в Киевскую городскую военную администрацию. Там сообщают, что, по информации энергетиков, в городе действуют графики отключения электроэнергии в трех районах столицы, но экстренных отключений в городе нет. «Что касается одного из адресов на улице Зодчих, там проводятся аварийные работы», — сообщили ТСН.ua в КМВА.

В КГГА нам сообщили, что электроэнергия отсутствует из-за обстрелов энергосистемы со стороны России, которые продолжаются уже второй день. В графиках экстренных отключений сегодня значился весь правый берег Киева. В КМВА добавляют, что для получения точных и актуальных данных следует обратиться непосредственно в ДТЭК.

TSN.ua обратился за разъяснениями. На официальной странице ДТЭК в Facebook сообщается, что «отменены экстренные ограничения: возобновляем работу по графикам. По распоряжению «Укрэнерго» возвращаемся к стабилизационным отключениям».

Возмущение киевлян в соцсетях

В то же время под постом появились сотни комментариев от возмущённых киевлян, поскольку в правобережных районах Киева нет света. Люди жалуются, что половина Оболонского района с электричеством, а половина — без. Также нет электричества, например, на Виноградаре в Подольском районе.

Реклама

«Экстренные вызовы отменены, на сайте указано, что свет есть. А его нет. В мессенджерах вы блокируете. Дозвониться до операторов невозможно. Люди сидят без света. А вы игнорируете, по-вашему, всё хорошо, у всех есть свет. А скоро снова отключения по графику. И так по кругу», — спрашивает киевлянка Ирина.

«Подано куча заявок, реакции — ноль, экстренные вызовы отменены час назад, а света до сих пор нет, хотя на вашем сайте написано, что есть! Нам опять придется сидеть без электричества 12 часов подряд?», — спрашивает киевлянка Мила.

Новости партнеров