Праздничная молитва, хороводы и шашлыки на балконе: как в Умани прошли празднования иудейского Нового Года

Праздничная молитва, хороводы и шашлыки на балконе: как в Умани прошли празднования иудейского Нового Года

Праздновали хасиды до самого утра.

Праздничная молитва, за ней хороводы и шашлыки на балконе — до рассвета иудеи встречали новый — 5782 — Рош га-Шана. Традиционно на этот праздник в Умань на могилу своего духовного лидера цадика Нахмана съехались десятки тысяч хасидов со всего мира.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Ранок 7 сентября.

Первая звезда взошла. А это значит, что иудейский новый год наступил. Уважение това — счастливого нового года — приветствуют друг друга хасиды.

За два часа до этого одетые в белое хасиды идут на праздничную молитву на могилу своего духовного лидера цадика Нахмана. Молятся о прощении грехов.

Пока одни танцуют, другие молятся. После молитвы все хасиды спешат на праздничный ужин.

На праздничном столе должна быть фаршированная рыба, обязательно с головой. Фрукты, в частности яблоки, гранаты и мед. Чтобы наступивший год был сладким. Запрещено есть горькое и кислое. А еще хасиды любят жарить шашлык прямо на балконах. Но иногда это заканчиваются пожарами.

Праздновали хасиды до самого утра.

Новости Украины: в Умани иудеи до рассвета встречали новый 5782 - как проходили гуляния

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