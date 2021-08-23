Праздничный выпуск ТСН ко Дню Независимости: подготовка продолжается в течение двух месяцев силами 200 человек

Вживую зрители увидят необычный выпуск, который заставит плакать и радоваться одновременно.

Невероятные истории ТСН, концерт и тонна техники, которую нужно поднять собственноручно на крышу Золотых ворот — именно сейчас идет подготовка к праздничному выпуска новостей.

О необычном ТСН в сюжете корреспондента Натальи Гончаровой.

На Золотых воротах с утра собирают сцену. Рабочим приходится носить тяжелые конструкции на 52 ступеньки, а это почти 4 этаж.

Охранник Сергей работает здесь уже 10 лет. Говорит, видел много, но не такого масштаба. Он уже убедился, лестницы и потолок, техника повредить не может. Они современные и прочные. Главное — стены — это иcторична достопримечательность, к ним никто не подходит.

«Самое главное охранять эти тысячелетние стены, чтобы никто не касался даже пальчиком их», — говорит охранник.

Над выездным выпуском ТСН работает около двухсот человек одновременно. Ведущие, техники, продюсеры, журналисты, редакторы, операторы.

Чтобы развернуть студию под открытым небом исполнительный продюсер ТСН Сергей Кравченко протяжении последних нескольких месяцев получал разрешения, находил подрядчиков и координировал работу нескольких сотен людей.

Истории, которые будут в эфире, подбирали тщательно и придирчиво. Главная информационная продюсер ТСН Татьяна Белоус признается — это был нелегкий период. «У меня за вчера было 62 звонка — это днем, а еще была ночь», — говорит Татьяна.

Но, уверяет, даже для тех, кто не любит новости, эти новости будут интересными. «Каждая история и вы будете смеяться, плакать, переживать с нашими героями, с нашими ведущими. Все люди, которые задействованы в этом выпуске, в сюжетах, они будут присутствовать здесь, на Золотых воротах», — говорит продюсер.

Новости Украины: как происходит подготовка к праздничному выпуску ТСН на Золотых Воротах

В это время в ньюзруме ТСН три ведущие — Наталья Мосейчук, Лидия Таран и Алла Мазур готовятся к репетиции.

«У меня будет фитнес-тур. Мне придется четыре раза очень быстро подняться на балкон Золотых ворот, а затем быстро спуститься и это на каблуках», — говорит Лидия Таран.

С начала августа ТСН выходила в эфир из студии под открытым небом со всех областных центров. Эфир на Золотых воротах станет кульминацией этого большого тура. Праздничный выпуск ТСН, уже завтра, как всегда, в 19.30.

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