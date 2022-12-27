"Праздник близится": загадочный мини-HIMARS заметили на Софийской площади в Киеве

По Киеву ездят автомобили с елкой и надувными ракетами.

Необычный автомобиль из мини-HIMARS снова заметили на улицах столицы. В этот раз легковой автомобиль Volkswagen был припаркован на Софийской площади, рядом с главной елкой страны и управлением полиции Киева.

Конструкция на которой написано "HIMARS-mini" была украшена гирляндой, а водитель с помощью манипулятора управлял загадочной установкой украшенной новогодними огнями. Он поднял установку и направил "заряд" на восток, где Россия.

В патрульной полиции Киева так и не смогли выяснить, что это загадочный автомобиль.

"Вы серьезно? По Киеву ездит два миллиона автомобилей, вы думаете, что я должен знать о какой-то машине, которая ездит по Киеву?", — сообщил в разговоре с сайтом ТСН.ua Юрий Зозуля, начальник управления патрульной полиции Киева.

Также он посоветовал по данному вопросу обратиться в пресс-службу патрульной полиции. Но там нам сообщили, что не владеют информацией о необычном автомобиле.

Тем временем по Киеву ездят не только легковушка с мини-HIMARS. В одном из районов столицы водитель поставил на крышу автомобиля елку и двигался по проезжей части. А на парковке по улице Игната Юры люди заметили припаркованный пикап с надувными ракетами на крыше.

Так что киевляне активно готовятся к Новому году и удивляют друг друга оригинальными идеями. Скорее всего, патрульная полиция столицы не запрещает подобный креатив.

Напомним, в Киеве был замечен легковой автомобиль Volkswagen, который перевозил на багажнике HIMARS. Автомобиль увидели на мосту Патона.

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