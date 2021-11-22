Праздник обернулся трагедией: что известно о наезде внедорожника на людей на параде в США

Праздник обернулся трагедией: что известно о наезде внедорожника на людей на параде в США

Погибли пять человек.

В американском штате Висконсин внедорожник на полной скорости снес участников рождественского парада. По меньшей мере пятеро погибших и более 40 человек ранены, из которых 12 — это дети. На месте работают следователи. Они должны выяснить: был ли это несчастный случай, или теракт.

Детальнее о трагедии — в сюжете ТСН.Ранок за 22 ноября.

Трагедия произошла в городе Вокеша в 16:39 по местному времени. На дороге, где был праздничный рождественский парад, появился красный внедорожник. Авто, не сбавляя хода, пролетелао дорогой. На обочине – полно людей, много – детьми. Маленькая девочка танцует прямо на дороге: внедорожник обходит ребенка, но через мгновение врезается в толпу.

"Я подбежала к окну. Там хаос, крики. Выбежала из квартиры. Вокруг на улице лежат люди, дети. Кто-то кого-то накрывает простыней, кто-то плачет. Все кричат. Никто точно не понимает, что произошло", — говорит свидетельница трагедии.

Погибли пять человек, а еще более 40 ранены. Всех пострадавших госпитализировали. Медики говорят, что трое находятся в критическом состоянии.

Новости мира: в штате Висконсин внедорожник на полной скорости снес участников рождественского парада

Свидетелем наезда стал офицер полиции. Именно он открыл огонь по неуправляемой машине. "В настоящее время подозреваемый задержан и его допрашивают, но это лишь начало следствия", — рассказал шеф полиции города Вокеша Дэн Томпсон.

К расследованию присоединилось ФБР Впрочем, пока неизвестно, был ли это умышленный наезд. В Белом доме сообщили, что следят за ситуацией. В Вашингтоне руководству штата и города предложили помощь с расследованием.