Праздник в изгнании: как украинцы провели День Независимости в Германии и Польше

В этом году миллионы украинцев отмечали День Независимости вне дома.

За шесть месяцев войны, с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля, страну покинули 11 миллионов граждан, по оценкам ООН. За рубежом украинцы активно рассказывают о войне, которую Россия ведет против Украины, а также приобщаются к массовым акциям.

Как праздновали День независимости в Польше и Германии, принявших больше беженцев, — в сюжете ТСН.

Германия

В Берлине украинцы готовятся пройти по городу Парадом Свободы. Так украинцы в Германии празднуют День Независимости страны, из которой уехали из-за войны. Украинцы сплели маскировочную сетку, под которой несут баннеры с названиями украинских городов, оказавшихся под оккупацией и ныне защищающих наши воины.

Ход начали с минуты молчания. Именно так благодарят украинских военных, особенно тех, кто за свободу Украины расплатился собственной жизнью. Несколько тысяч человек стали на колени

Участники шествия выкрикивали лозунги в поддержку Украины, уважения к воинам, волонтерам, медикам, а также требовали освободить пленных из "Азовстали".

К Бранденбургским воротам украинцы идут с маленькими детьми и даже четырехлапыми беженцами, которых забирали с собой за границу. На Парижской площади свечами выкладывают слово "Украина" и поют национальный гимн.

Завершилась акция живой цепью. Участники шествия со свечами в руках выстроились цепью, которая растянулась от представительства Еврокомиссии и до посольства Украины.

Польша

Многотысячное вече по случаю Дня Независимости Украины прошло и в Польше. В Варшаве Замковая площадь окрасилась в цвета украинского флага: синие и желтые там были флаги, веночки, серьги, шарики и вышиванки. Тысячи украинцев вышли на акцию, чтобы сказать на весь мир: "Слава Украине. Слава ВСУ. Украинцы единственные, сильные, непобедимые и несокрушимые".

На площади развернули огромный украинский флаг. В руках у людей были плакаты с надписями "Путин убийца", "Сохраните "Азовсталь". Многотысячное вече просит мир дать Украине оружие и признать Россию страной-террористкой.

Президент Польши Анджей Дуда свое видеообращение начал по-украински: "Великий народ Украины! Польша сегодня солидарна с вами. Украина защищает свою независимость, выгоняя российских агрессоров. Знаю, что победите. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, отстроенная после уничтожения будет радоваться благосостоянию и европейскому сообществу".

Украинцы благодарны полякам за крышу над головой, за обучение, за работу, за тепло и сочувствие, которые каждый день испытывают вот уже полгода.

Среди украинских беженцев на площади и поляки. Война в Украине для них не чужда и не где-то далеко. "Вы боретесь и за нашу свободу тоже. Мы очень вас поддерживаем, держим кулаки. Мне 79 лет. Я не помню войны, но знаю, что это не были лучшие времена. Поэтому сердечно вам сочувствую и стараюсь что-то делать, чтобы хоть немного вам помочь", — сказала участница мероприятия.

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