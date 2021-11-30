Праздник вкуса: киевляне полакомились блюдами от шеф-повара с Мишленовской звездой

Звезда Мишлена в мире кулинарии считается самой высокой наградой.

Кормил Дэвида Бекхэма, принца Гарри из Мегана Маркла и других всемирно известных людей. А ныне – приехал в Киев, чтобы накормить всех желающих и способных заплатить за звездный ужин. Именитый шеф-повар с Мишленовской звездой Олли Дабу приготовил меню из пяти блюд в одном из столичных ресторанов и обменялся опытом с украинскими шефами. Какие на вкус блюда от известного шефа и может ли Мишленовская звезда появиться в Украине, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 ноября.

Олли Дабу – британский шеф-повар. Два ресторана, в которых он работал, получили по Мишленовской звезде. Сейчас он находится в столице. Самые яркие впечатления у англичанина от местного рынка.

Тем временем — в меню тартар из телятины с маринованным голландским луком, лобстер в экзотическом соусе, морской черт с толченой брюквой, жареный молочный поросенок и десерт из темного шоколада и солода. Цена за пять блюд – четыре тысячи гривен

Задача – накормить 60 гостей. Британцу помогают 18 украинских шефов – пытаются запомнить все новые техники и сочетание вкусов

Среди блюд высокой кухни у молочного поросенка лежит черный пудинг, как его называет англичанин. Спрашиваем украинского шефа, то ли порой не кровянка? Говорит, именно она, но несколько иная.

Сухую кровь британец привез с собой. Также несколько разновидностей уксуса и специй. Остальные – украинские продукты. Кушанья говорят, важно подавать под правильным углом. Официантам дают четкие рекомендации даже о том, как ставить тарелку на стол. Последние штрихи – на открытой кухне, где гости могут встать и посмотреть.

Только за такой комплект вкусов и сервиса, говорит Олли, можно получить знак отличия Мишленовской звездой

Звезда Мишлена в мире кулинарии считается самой высокой наградой. Около ста лет назад, производители шин под одноименным названием отмечали так рестораны у дороги, где водители могут вкусно поесть. С годами отличие для ресторанов и поваров стало столь важным, что когда в 1966 году парижский ресторан потерял одну свою звезду, его владелец покончил жизнь самоубийством.\

Мишленовские инспекторы бронируют анонимно, никогда не знаете где и когда. Больше всего таких ресторанов в Токио, Париже и Нью-Йорке. В Украине пока нет ни одного. Причин, говорят, несколько. Первая, чтобы когда-то мишленовские инспекторы посетили какой-нибудь ресторан города, страна должна обратить на себя внимание. И годами город должен платить взнос по договору с Мишленом. Сколько – это тайна. По слухам, этот вклад может достигать пяти миллионов евро в год. И по мишленовским правилам после получения звезды еда в ресторане должна стоить дороже. А это, по словам наших шефов, не подходит украинцам. Поэтому пока что руководствуются другой наградой.

Гости вечера говорят, что мишленовский шеф – есть мишленовский шеф. Так что 4 тысячи гривен, потраченных на ужин, не жалеют.

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