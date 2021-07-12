Праздновали день рождения: под Киевом разбилось авто, в котором ехали 16 человек, погибли водитель и его пасынок

Праздновали день рождения: под Киевом разбилось авто, в котором ехали 16 человек, погибли водитель и его пасынок

Водитель авто был нетрезв, а его транспорт вероятно не выдержал такого веса, поэтому и произошло ДТП.

16 человек в небольшой легковушке. Для двух из них эта поездка была последней. Водитель не справился с управлением, авто, забитое под завязку вместе с багажником, перевернулось. Погибли ребенок и взрослый.

Об этом 12 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Личные вещи, запчасти от авто и медикаменты разбросаны вдоль дороги в селе Ревне под Киевом. Вчера на этом месте перевернулся легковой автомобиль, забитый пассажирами. Volkswagen Universal ехал из села Процив в сторону Киева. На этом участке дороги машину занесло и она перевернулась.



Спасатели деблокировали пассажиров, которые сами не смогли выбраться. Сначала появилась информация, что в салоне легковушки находились 11 человек, потом — 13 и в конце через пол суток полиция посчитала всех пассажиров. В небольшой Volkswagen сели аж 16 человек. Семеро — дети в возрасте от 6 и до 16 лет. Большинство из них родственники, ехали с отдыха на озере.

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"Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, в так называемом багажнике. Почему родителями не придерживались мер безопасности, выясняет следствие. На родителей составлен административный протокол", — сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Прянишникова Ирина.

В Бориспольскую больницу скорая привезла одиннадцать людей. Пяти оказали помощь и отпустили. Шесть человек до сих пор в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии — 14-летняя девочка и женщина. За их жизнь сейчас борются врачи.

"Состояние людей вызывает беспокойство. Это женщина, у нее черепно-мозговая травма, также девочка 14 лет у нее также серьезная травма головы, ей проводят сейчас дополнительное обследование", — рассказывает директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Александр Щур.

33-летний водитель и его 7-летний пасынок погибли на месте. В селе Мартусовка, откуда все пассажиры авто — в шоке. Общиной собирают деньги на лечение тех, кто пострадал больше всего. А маленького мальчика, который скончался на месте аварии, похоронили уже сегодня.

В одном только багажнике уместились девять человек. Что касается причин аварии, экспертиза уже показала, что водитель был пьян. В дополнение, вероятно, машина не расчитана на такое количество пассажиров и просто не выдержала веса.

Ранее сообщалось, что все эти люди ехали с купания.

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